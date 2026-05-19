Арена DreamLeague Season 29 от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей за пари на Dota 2

Букмекерская контора «БетБум» запустила очередную «Арену» для любителей киберспорта. На этот раз букмекер разыгрывает между бетторами 2 призовых фонда: на 30 000 и 70 000 рублей. Игрокам нужно подтвердить участие в конкурсе и ставить квалификационные пари.
Для получения бонуса беттору нужно выполнить 5 последовательных шагов:
Выбор арены определяет призовой фонд и минимальную сумму пари.
Место
Арена 1 (фонд 30 000 ₽, минимальная ставка 100 ₽)
Арена 2 (фонд 70 000 ₽, минимальная ставка 1000 ₽)
1
7500 ₽
17 500 ₽
2
4500 ₽
10 500 ₽
3
3000 ₽
7000 ₽
4
2400 ₽
5600 ₽
5
1800 ₽
4200 ₽
6-7
1500 ₽
3500 ₽
8-9
1200 ₽
2800 ₽
10-11
900 ₽
2100 ₽
12-14
600 ₽
1400 ₽
15-20
300 ₽
700 ₽
При расчете места букмекерская контора учитывает сумму выигрышных коэффициентов пользователя умноженную на 100. Проигрыши и возвраты не засчитываются в конкурсе.
Полученный бонус поступает на фрибет-баланс игрока и будет находиться там в течение 7 дней. За это время его нужно проставить ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.30-3.50. Букмекерская контора допускает дробление фрибета на несколько купонов, но минимальная ставка должна начинаться от 500 рублей.
Ниже сведены все основные требования указанного турнира.
Максимальный размер бонуса
17 500 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.05.2026 (23:59 МСК)
Турнир будет длиться до окончания финала DreamLeague S29, который запланирован на 24 мая. Согласно текущему расписанию, последняя игра должна стартовать в 17:00.
Плюсы
Минусы
|➕ Допускается выбор любой из арен
|➖ После вступления в арену игроку дается 10 минут на ставку
|➕ Букмекер устанавливает лояльные требования по использованию фрибета
До участия в арене допускаются и экспрессы. БК сохраняет требования по минимальной сумме, но расширяет возможности выбора событий. Контора засчитывает все экспрессы, в которых хоть один матч относится к турниру DreamLeague S29.