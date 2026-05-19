Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний



ГлавнаяБонусыАрена DreamLeague Season 29 от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей за пари на Dota 2
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Арена DreamLeague Season 29 от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей за пари на Dota 2

Обновлено:
до 17 500 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Новый конкурс для тех, кто разбирается в Dota 2!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 17 500 рублей за пари в арене DreamLeague Season 29
  • Как отыграть бонус BetBoom до 17 500 рублей за пари в Арене DreamLeague Season 29
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 17 500 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «БетБум» запустила очередную «Арену» для любителей киберспорта. На этот раз букмекер разыгрывает между бетторами 2 призовых фонда: на 30 000 и 70 000 рублей. Игрокам нужно подтвердить участие в конкурсе и ставить квалификационные пари. 

Как получить фрибет BetBoom до 17 500 рублей за пари в арене DreamLeague Season 29

Свернуть

Для получения бонуса беттору нужно выполнить 5 последовательных шагов:

  1. Установить приложение BetBoom, авторизоваться в личном кабинете или зарегистрироваться.
  2. Нажать на иконку «Арены» в сторис.
  3. Подтвердить участие в одной из арен DreamLeague Season 29.
  4. Сделать минимальную ставку на матч соответствующего чемпионата за 10 минут после подтверждения участия.

Выбор арены определяет призовой фонд и минимальную сумму пари. 

Место

Арена 1 (фонд 30 000 ₽, минимальная ставка 100 ₽)

Арена 2 (фонд 70 000 ₽, минимальная ставка 1000 ₽)

1

7500 ₽

17 500 ₽

2

4500 ₽

10 500 ₽

3

3000 ₽

7000 ₽

4

2400 ₽

5600 ₽

5

1800 ₽

4200 ₽

6-7

1500 ₽

3500 ₽

8-9

1200 ₽

2800 ₽

10-11

900 ₽

2100 ₽

12-14

600 ₽

1400 ₽

15-20

300 ₽

700 ₽

При расчете места букмекерская контора учитывает сумму выигрышных коэффициентов пользователя умноженную на 100. Проигрыши и возвраты не засчитываются в конкурсе.

Как отыграть бонус BetBoom до 17 500 рублей за пари в Арене DreamLeague Season 29

Свернуть

Полученный бонус поступает на фрибет-баланс игрока и будет находиться там в течение 7 дней. За это время его нужно проставить ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.30-3.50. Букмекерская контора допускает дробление фрибета на несколько купонов, но минимальная ставка должна начинаться от 500 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 17 500 рублей от BetBoom

Свернуть

Ниже сведены все основные требования указанного турнира. 

Максимальный размер бонуса

17 500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.05.2026 (23:59 МСК)

Турнир будет длиться до окончания финала DreamLeague S29, который запланирован на 24 мая. Согласно текущему расписанию, последняя игра должна стартовать в 17:00.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Допускается выбор любой из арен➖ После вступления в арену игроку дается 10 минут на ставку
➕ Букмекер устанавливает лояльные требования по использованию фрибета 

Заключение

Свернуть

До участия в арене допускаются и экспрессы. БК сохраняет требования по минимальной сумме, но расширяет возможности выбора событий. Контора засчитывает все экспрессы, в которых хоть один матч относится к турниру DreamLeague S29. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer224 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer224 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer224 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer224 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё