Арена Streamers Battle 13 от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей за ставки на Dota 2
БК BetBoomФрибеты за депозит
Арена Streamers Battle 13 от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей за ставки на Dota 2

до 17 500 ₽
3 д.
x1
1.3
7 д.
100 ₽
Ставьте на битву стримеров и забирайте фрибет

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 17 500 рублей за пари в арене Streamers Battle 13
  • Как отыграть бонус BetBoom до 17 500 рублей за пари в Арене Streamers Battle 13
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 17 500 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора BetBoom запустила очередную арену к турниру Streamers Battle 13. На этот раз пользователям предстоит побороться за главный приз в 17 500 рублей. Участники соревнования могут выбрать подходящую им арену и расширят шансы на успех.

Как получить фрибет BetBoom до 17 500 рублей за пари в арене Streamers Battle 13

Беттор сможет претендовать на бонус, если будет выполнять поэтапные действия:

  1. Зарегистрируется или авторизуется через приложение BetBoom.
  2. Откроет раздел «Арены» в сторис.
  3. Выберет одну из арен для турнира Streamers Battle 13.
  4. Присоединиться к участию.
  5. Сделает минимальную ставку за 10 минут после подтверждения участия.

Учитываются только пари на матчи турнира Streamers Battle 13. Букмекерская контора устанавливает размеры ставки в зависимости от уровня арены. В базовой она равна 100 рублям, в расширенной — в 10 раз больше. Количество призовых мест везде одинаковое, но сумма выигрыша за попадание в топ-20 отличается.

Место

Базовая Арена

Расширенная Арена

1

7500 ₽

17 500 ₽

2

4500 ₽

10 500 ₽

3

3000 ₽

7000 ₽

4

2400 ₽

5600 ₽

5

1800 ₽

4200 ₽

6-7

1500 ₽

3500 ₽

8-9

1200 ₽

2800 ₽

10-11

900 ₽

2100 ₽

12-14

600 ₽

1400 ₽

15-20

300 ₽

700 ₽

Для подсчета очков букмекерская контора умножит коэффициент выигранной ставки на 100 и суммирует с полученными значениями для остальных победных пари. 

Как отыграть бонус BetBoom до 17 500 рублей за пари в Арене Streamers Battle 13

Букмекер устанавливает стандартные условия использования бонуса. Его начисляют на 7 дней и разрешают ставить на ординары или экспрессы с коэффициентами 1.30-3.50. Оператор допускает деление начисленного фрибета на несколько купонов, но минимальная сумма ставки должна быть выше эквивалента в 500 рублей. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 17 500 рублей от BetBoom

Мы изучили все требования указанного бонусного предложения и объединили их в одну таблицу ниже. 

Максимальный размер бонуса

17 500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.05.2026 (23:59 МСК)

Ставить по условиям арены можно до завершения Streamers Battle 13. После этого контора подведет итоги и огласит список победителей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Доступно 2 арены на выбор➖ Ограниченный срок на заключение первой ставки
➕ Комфортные требования для отыгрыша фрибета 

Заключение

Турнир Streamers Battle 13 традиционно привлекает много внимания среди любителей Dota 2. Если вы и так планировали ставить на указанные соревнования, это состязание от BetBoom может дать дополнительное вознаграждение. 

Валентин Васильев

Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
