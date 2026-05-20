Арена Streamers Battle 13 от BetBoom: фрибеты до 17 500 рублей за ставки на Dota 2

Букмекерская контора BetBoom запустила очередную арену к турниру Streamers Battle 13. На этот раз пользователям предстоит побороться за главный приз в 17 500 рублей. Участники соревнования могут выбрать подходящую им арену и расширят шансы на успех.
Беттор сможет претендовать на бонус, если будет выполнять поэтапные действия:
Учитываются только пари на матчи турнира Streamers Battle 13. Букмекерская контора устанавливает размеры ставки в зависимости от уровня арены. В базовой она равна 100 рублям, в расширенной — в 10 раз больше. Количество призовых мест везде одинаковое, но сумма выигрыша за попадание в топ-20 отличается.
Место
Базовая Арена
Расширенная Арена
1
7500 ₽
17 500 ₽
2
4500 ₽
10 500 ₽
3
3000 ₽
7000 ₽
4
2400 ₽
5600 ₽
5
1800 ₽
4200 ₽
6-7
1500 ₽
3500 ₽
8-9
1200 ₽
2800 ₽
10-11
900 ₽
2100 ₽
12-14
600 ₽
1400 ₽
15-20
300 ₽
700 ₽
Для подсчета очков букмекерская контора умножит коэффициент выигранной ставки на 100 и суммирует с полученными значениями для остальных победных пари.
Букмекер устанавливает стандартные условия использования бонуса. Его начисляют на 7 дней и разрешают ставить на ординары или экспрессы с коэффициентами 1.30-3.50. Оператор допускает деление начисленного фрибета на несколько купонов, но минимальная сумма ставки должна быть выше эквивалента в 500 рублей.
Мы изучили все требования указанного бонусного предложения и объединили их в одну таблицу ниже.
Максимальный размер бонуса
17 500 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.05.2026 (23:59 МСК)
Ставить по условиям арены можно до завершения Streamers Battle 13. После этого контора подведет итоги и огласит список победителей.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно 2 арены на выбор
|➖ Ограниченный срок на заключение первой ставки
|➕ Комфортные требования для отыгрыша фрибета
Турнир Streamers Battle 13 традиционно привлекает много внимания среди любителей Dota 2. Если вы и так планировали ставить на указанные соревнования, это состязание от BetBoom может дать дополнительное вознаграждение.