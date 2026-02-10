Фрибеты за руны от БК BetBoom: бонусы до 20 000 рублей за ставки на BLAST Slam 6

Доступ к промо открывается после соблюдения предусмотренной процедуры:

1. Пройдите регистрацию на сайте BetBoom.

2. Кликните «Принять участие» на странице «Фрибетов за руны».

3. Делайте ставки на матчи Dota 2 или выполняйте ежедневные задания для участия в розыгрыше.

Пари принимаются начиная с 1000 рублей при коэффициенте 1.20 и выше. Акция предполагает сбор купонов для участия в финальном розыгрыше призов. Купоны начисляются за:

Выполнение ежедневных заданий — 3 купона.

Каждые 75 000 рублей ставок на Dota 2 приносят гарантированный фрибет 1000 рублей и 3 купона для розыгрыша.

Финал акции запланирован на 16 февраля в 15:00 по МСК. Победители будут выбираться случайным образом. Всего будет вручено 200 призов.