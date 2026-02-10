Ведомости
10 февраля 9:28ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Фрибеты за руны от БК BetBoom: бонусы до 20 000 рублей за ставки на BLAST Slam 6

20000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Копите купоны для топовых подарков!

Букмекер BetBoom объявил тематическую промоакцию по случаю начала BLAST Slam 6 по Dota 2. Участники должны собирать купоны, делая ставки на матчи чемпионата, и получать шанс на выигрыш крупных фрибетов, геймерской техники MSI и эксклюзивных сувениров.

Как получить бонус BetBoom до 20 000 рублей за победу в акции Фрибеты за руны

Свернуть

Доступ к промо открывается после соблюдения предусмотренной процедуры:

1. Пройдите регистрацию на сайте BetBoom.

2. Кликните «Принять участие» на странице «Фрибетов за руны».

3. Делайте ставки на матчи Dota 2 или выполняйте ежедневные задания для участия в розыгрыше.

Пари принимаются начиная с 1000 рублей при коэффициенте 1.20 и выше. Акция предполагает сбор купонов для участия в финальном розыгрыше призов. Купоны начисляются за:

  • Выполнение ежедневных заданий — 3 купона.
  • Каждые 75 000 рублей ставок на Dota 2 приносят гарантированный фрибет 1000 рублей и 3 купона для розыгрыша.

Финал акции запланирован на 16 февраля в 15:00 по МСК. Победители будут выбираться случайным образом. Всего будет вручено 200 призов.

Место

Приз

1

Мощный геймерский компьютер MSI Pro DP180

2-5

Удобные тапочки «Джакиро»

6-10

Джерси EWC от команды BetBoom Team

11-20

Футболка с изображением Мираны от BetBoom

21-30

Фрибет 20 000 ₽

31-50

Фрибет 15 000 ₽

51-100

Фрибет 10 000 ₽

101-200

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 20 000 рублей за участие в акции Фрибеты за руны

Свернуть

Фрибет применяется 1 ставкой — ординарной или экспрессом. Использовать его можно на любые события с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Срок действия составляет 7 дней с момента получения. Точная дата истечения бонуса указана в личном кабинете на сайте или в приложении BetBoom.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 от BetBoom

Свернуть

Основная информация об акции приведена ниже.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (23:59 МСК)

Можно собрать любое количество купонов. Активность повышает шансы игрока на победу.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Хороший набор призов➖ Получение подарка зависит от рандомайзера
➕ Игрокам с необходимым оборотом выдается фрибет 1000 рублей независимо от итогового распределения наград 

Заключение

Свернуть

В дни крупного ивента по Dota 2 букмекер запустил понятную акцию. Игрокам достаточно заключать пари на киберспорт и накапливать купоны. Шанс на главный приз открывается с первой ставки.

Валентин Васильев

