Фрибеты за руны от БК BetBoom: бонусы до 20 000 рублей за ставки на BLAST Slam 6

Партнерский проект
Букмекер BetBoom объявил тематическую промоакцию по случаю начала BLAST Slam 6 по Dota 2. Участники должны собирать купоны, делая ставки на матчи чемпионата, и получать шанс на выигрыш крупных фрибетов, геймерской техники MSI и эксклюзивных сувениров.
Доступ к промо открывается после соблюдения предусмотренной процедуры:
1. Пройдите регистрацию на сайте BetBoom.
2. Кликните «Принять участие» на странице «Фрибетов за руны».
3. Делайте ставки на матчи Dota 2 или выполняйте ежедневные задания для участия в розыгрыше.
Пари принимаются начиная с 1000 рублей при коэффициенте 1.20 и выше. Акция предполагает сбор купонов для участия в финальном розыгрыше призов. Купоны начисляются за:
Финал акции запланирован на 16 февраля в 15:00 по МСК. Победители будут выбираться случайным образом. Всего будет вручено 200 призов.
Место
Приз
1
Мощный геймерский компьютер MSI Pro DP180
2-5
Удобные тапочки «Джакиро»
6-10
Джерси EWC от команды BetBoom Team
11-20
Футболка с изображением Мираны от BetBoom
21-30
Фрибет 20 000 ₽
31-50
Фрибет 15 000 ₽
51-100
Фрибет 10 000 ₽
101-200
Фрибет 5000 ₽
Фрибет применяется 1 ставкой — ординарной или экспрессом. Использовать его можно на любые события с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Срок действия составляет 7 дней с момента получения. Точная дата истечения бонуса указана в личном кабинете на сайте или в приложении BetBoom.
Основная информация об акции приведена ниже.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (23:59 МСК)
Можно собрать любое количество купонов. Активность повышает шансы игрока на победу.
Плюсы
Минусы
|➕ Хороший набор призов
|➖ Получение подарка зависит от рандомайзера
|➕ Игрокам с необходимым оборотом выдается фрибет 1000 рублей независимо от итогового распределения наград
В дни крупного ивента по Dota 2 букмекер запустил понятную акцию. Игрокам достаточно заключать пари на киберспорт и накапливать купоны. Шанс на главный приз открывается с первой ставки.