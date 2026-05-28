БК BetBoom: фрибеты до 2500 рублей за верные прогнозы на IEM Cologne Major 2026

К старту IEM Cologne Major 2026 компания BetBoom и проект hooch подготовили Pick’Em-конкурс с фрибетами до 2500 рублей. Победители определятся по количеству угаданных исходов первой стадии турнира. Чтобы забрать приз, необходимо опубликовать свой прогноз в комментариях.
Приз станет доступен игроку, который выполнит предусмотренные организаторами действия:
1. Оформит профиль в BetBoom.
2. Сделает предикт на 10 результатов IEM Cologne Major 2026.
3. Прикрепит скриншот Pick’Em в комментариях под конкурсной записью.
Задача состоит в том, чтобы распределить 10 команд по исходам:
Счета 1:3 и 2:3 не засчитываются. Организаторы начислят фрибеты тем участникам, которые оформят минимум 4 точных прогноза.
Количество угаданных исходов
Фрибет
4-5
500 ₽
6-7
1000 ₽
8-10
2500 ₽
Каждый пользователь может оставить только 1 комментарий.
Фрибет действует 7 дней и отыгрывается через ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Допускается разделение бонуса на несколько купонов. Сумма каждой ставки не может быть ниже 500 рублей.
В данном блоке приведен свод основных требований букмекера.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.06.2026 (23:59 МСК)
Комментарии с правками не принимаются к рассмотрению.
Плюсы
Минусы
|➕ Простой вход и понятная механика
|➖ Нужно хорошо разбираться в CS2
|➕ Участие не требует внесения депозита
Для участия требуется разместить прогнозы на платформе CS Pick’Em либо на официальном сайте мейджора. Простые комментарии без скриншота не засчитываются. При хороших знаниях киберспортивной тематики получить бонус достаточно реально.