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БК BetBoom: редкие скины и фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
до 5000 ₽ + скины
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Легендарный скин, эксклюзивные ножи и фрибеты — забирайте призы от BetBoom!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БетБум до 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы
  • Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за победу в конкурсе в Telegram
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom вместе с блогерами ct0m и deko_O запускает розыгрыш, приуроченный к турниру BLAST Bounty Summer 2026 по CS2. Участников ждут топовые скины, коллекционные ножи и фрибеты разного номинала. Чтобы побороться за призы, достаточно подписаться на организаторов в Telegram и отметиться под постом.

Как получить фрибет БетБум до 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Принять участие может каждый, кто выполнит 3 простых шага:

1. Зарегистрируется в BetBoom, если аккаунта еще нет.

2. Подпишется на каналы ct0m, deko_O и BETBOOM База.

3. Тапнет «Участвовать» под публикацией конкурса.

Итоги подведут 27 июля 2026 года. В призовой зоне окажутся 30 подписчиков каналов.

Место

Приз

Описание

1

AWP | Medusa

Один из самых редких и узнаваемых скинов в CS2

2

M4A1-S | Blue Phosphor

Стильная раскраска для штурмовой винтовки с ярким дизайном

3-12

Нож CS2

Эксклюзивный элемент на выбор победителя

13-15

Фрибет 5000 ₽

 

16-20

Фрибет 3000 ₽

 

21-30

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за победу в конкурсе в Telegram

Полученный фрибет попадает на бонусный счет и отыгрывается по стандартным условиям букмекера. На использование средств отводится 7 дней, ставки принимаются в форматах ординар и экспресс с коэффициентом от 1.30 до 3.50. По истечении срока неиспользованный фрибет аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom

В блоке содержится полный обзор условий фрибета.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.07.2026 (12:00 МСК)

Победителей определит рандомайзер.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Условия участия предельно простые➖ Победители выбираются посредством случайного отбора
➕ Призовой пул включает по-настоящему редкие и ценные скины 

Заключение

Букмекерская контрра совместно с блогерами ct0m и deko_O разыгрывает призовой фонд с редкими скинами AWP | Medusa и M4A1-S | Blue Phosphor, а также коллекционными ножами и фрибетами. Для участия достаточно оформить 3 подписки в Telegram и нажать «Участвовать». Итоги станут известны 27 июля.

Валентин Васильев

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