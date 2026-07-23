БК BetBoom: редкие скины и фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Букмекер BetBoom вместе с блогерами ct0m и deko_O запускает розыгрыш, приуроченный к турниру BLAST Bounty Summer 2026 по CS2. Участников ждут топовые скины, коллекционные ножи и фрибеты разного номинала. Чтобы побороться за призы, достаточно подписаться на организаторов в Telegram и отметиться под постом.
Принять участие может каждый, кто выполнит 3 простых шага:
1. Зарегистрируется в BetBoom, если аккаунта еще нет.
2. Подпишется на каналы ct0m, deko_O и BETBOOM База.
3. Тапнет «Участвовать» под публикацией конкурса.
Итоги подведут 27 июля 2026 года. В призовой зоне окажутся 30 подписчиков каналов.
Место
Приз
Описание
1
AWP | Medusa
Один из самых редких и узнаваемых скинов в CS2
2
M4A1-S | Blue Phosphor
Стильная раскраска для штурмовой винтовки с ярким дизайном
3-12
Нож CS2
Эксклюзивный элемент на выбор победителя
13-15
Фрибет 5000 ₽
16-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 1000 ₽
Полученный фрибет попадает на бонусный счет и отыгрывается по стандартным условиям букмекера. На использование средств отводится 7 дней, ставки принимаются в форматах ординар и экспресс с коэффициентом от 1.30 до 3.50. По истечении срока неиспользованный фрибет аннулируется.
В блоке содержится полный обзор условий фрибета.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.07.2026 (12:00 МСК)
Победителей определит рандомайзер.
Плюсы
Минусы
|➕ Условия участия предельно простые
|➖ Победители выбираются посредством случайного отбора
|➕ Призовой пул включает по-настоящему редкие и ценные скины
Букмекерская контрра совместно с блогерами ct0m и deko_O разыгрывает призовой фонд с редкими скинами AWP | Medusa и M4A1-S | Blue Phosphor, а также коллекционными ножами и фрибетами. Для участия достаточно оформить 3 подписки в Telegram и нажать «Участвовать». Итоги станут известны 27 июля.