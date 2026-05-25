Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на любые спортивные события

Бетторы получат фрибет, если будут действовать в соответствии с достаточно простой и понятной инструкцией:

Регистрация или авторизация в Fonbet. Подтверждение участия в акции. Заключение квалификационных пари.

БК засчитывает ставки на любые матчи. Коэффициент каждого купона должен начинаться от 2.00. Минимальная сумма — от 500 рублей. Подходят ординары и экспрессы.

Fonbet начисляет бонусные баллы в зависимости от количества набранных очков.

Сумма пари Очки 500-999 ₽ 100 1000-1999 ₽ 200 2000-3999 ₽ 300 4000-9999 ₽ 400 10 000-24 999 ₽ 800 25 000-99 999 ₽ 2000 От 100 000 ₽ 5000

Накопленные очки доступны для обмена в специальном магазине фрибетов. Чем больше баллов сумеет накопить беттор, тем выгоднее курс получает.

Фрибет Баллы 300 ₽ 1000 500 ₽ 1500 1000 ₽ 3000 1500 ₽ 4000 3000 ₽ 7500 5000 ₽ 12 000 10 000 ₽ 23 000 20 000 ₽ 45 000 50 000 ₽ 100 000

Также букмекерская контора разрешает менять накопленные очки на материальные призы теннисной тематики с автографами знаменитостей. Есть мячи, бейсболки, футболки, полотенца и многое другое.