Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на любые спортивные события

До 50 000 ₽ + призы
Ставьте на любимый вид спорта с двойной выгодой от Fonbet!

Полное содержание

  • Как получить бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за пари на любые спортивные события
  • Как отыграть бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за участие в акции Бонус-маркет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Fobet запустила очередной раунд «Бонус-маркета», но пересмотрела подход к промоакции. Букмекерская контора не регламентирует вид спорта для ставок — засчитываются пари на любое событие. Также изменилась система использования накопленных баллов — их можно обменять на различные материальные призы.

Как получить бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за пари на любые спортивные события

Бетторы получат фрибет, если будут действовать в соответствии с достаточно простой и понятной инструкцией:

  1. Регистрация или авторизация в Fonbet.
  2. Подтверждение участия в акции.
  3. Заключение квалификационных пари.

БК засчитывает ставки на любые матчи. Коэффициент каждого купона должен начинаться от 2.00. Минимальная сумма — от 500 рублей. Подходят ординары и экспрессы. 

Fonbet начисляет бонусные баллы в зависимости от количества набранных очков. 

Сумма пари

Очки

500-999 ₽

100

1000-1999 ₽

200

2000-3999 ₽

300

4000-9999 ₽

400

10 000-24 999 ₽

800

25 000-99 999 ₽

2000

От 100 000 ₽

5000

Накопленные очки доступны для обмена в специальном магазине фрибетов. Чем больше баллов сумеет накопить беттор, тем выгоднее курс получает. 

Фрибет

Баллы

300 ₽

1000

500 ₽

1500

1000 ₽

3000

1500 ₽

4000

3000 ₽

7500

5000 ₽

12 000

10 000 ₽

23 000

20 000 ₽

45 000

50 000 ₽

100 000

Также букмекерская контора разрешает менять накопленные очки на материальные призы теннисной тематики с автографами знаменитостей. Есть мячи, бейсболки, футболки, полотенца и многое другое.

Как отыграть бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за участие в акции Бонус-маркет

БК начисляет фрибеты на одну неделю. В течение заявленного срока их можно использовать для одиночных ставок с коэффициентом не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Мы свели в одну таблицу все требования и условия для акции «Бонус-маркет».

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.06.2026 (23:59 МСК)

Срок распределения призов — не позднее 8 июня. После магазин закроется и произвести обмен не получится. БК начислит фрибет и выдаст материальный подарок до 30 июня. 

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Букмекерская контора учитывает ставки на любые виды спорта➖ Нужно накопить много баллов
➕ Можно получить не только фрибет, но и материальный подарок 

Заключение

В акции букмекерская контора использует классическую привязку оборота игрока к размерам выигрыша. Чем больше средств планирует ставить пользователь, тем более выгодные призы он может забрать. Букмекерская контора исключает соревновательный момент, поэтому дополнительных трудностей в виде состязания не будет.

