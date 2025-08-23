Еврофутбол с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

Для участия в конкурсе достаточно выполнить ряд несложных действий:

1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или войдите в существующий.

2. Перейдите на страницу акции «Еврофутбол», спрогнозируйте исходы 8 предложенных матчей и подтвердите свой выбор.

3. Разместите пари на любой футбольный матч (ординар или экспресс) на сумму от 1000 рублей с минимальным кэфом 1,50.

Общий фонд фрибетов составляет 3 000 000 рублей. По завершении всех матчей «Фонбет» распределит его между 3 категориями участников в зависимости от количества правильных исходов.

Число точных прогнозов Призовой фонд 1-4 1 000 000 ₽ 5-6 1 000 000 ₽ 7-8 1 000 000 ₽

Конкурс и фрибеты доступны игрокам на еженедельной основе.