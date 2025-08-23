Еврофутбол с Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на футбол

Ведомости
Прогнозируйте топ-матчи Европы и забирайте фрибеты!

«Фонбет» приглашает любителей европейского футбола испытать удачу в конкурсе с призовым фондом 3 000 000 рублей в виде фрибетов. Чтобы получить награду, участникам нужно правильно предсказать исход хотя бы 1 игры из 8 предложенных.

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на европейский футбол

Свернуть

Для участия в конкурсе достаточно выполнить ряд несложных действий:

1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или войдите в существующий.

image not found

2. Перейдите на страницу акции «Еврофутбол», спрогнозируйте исходы 8 предложенных матчей и подтвердите свой выбор.

3. Разместите пари на любой футбольный матч (ординар или экспресс) на сумму от 1000 рублей с минимальным кэфом 1,50.

Общий фонд фрибетов составляет 3 000 000 рублей. По завершении всех матчей «Фонбет» распределит его между 3 категориями участников в зависимости от количества правильных исходов.

Число точных прогнозов

Призовой фонд

1-4

1 000 000 ₽

5-6

1 000 000 ₽

7-8

1 000 000 ₽

Конкурс и фрибеты доступны игрокам на еженедельной основе.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на еврочемпионаты

Свернуть

Фрибет активен только для одиночных ставок с коэффициентом до 3.00 и действует в течение 1 недели с момента попадания на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

В этом блоке представлены главные условия и особенности розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

Если хотя бы 1 из матчей будет отменен, призовой фонд не подлежит распределению.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Чтобы стать обладателем фрибета, хватает 1 правильного прогноза из 8➖ Чем больше победителей, тем меньше размер бонуса для каждого
➕ Конкурс доступен каждому пользователю Fonbet 

Заключение

Свернуть

В рамках конкурса игрокам предлагается прогнозировать исключительно топовые матчи европейских лиг — Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Те, кто верно предскажет 7–8 исходов, получат крупные фрибеты. Акция выгодна и интересна для всех ценителей футбола.

Валентин Васильев

