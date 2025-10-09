Прогнозы на КХЛ от Fonbet: фрибет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на хоккей

В разгар сезона БК Fonbet запустила акцию для любителей КХЛ. Букмекерская контора разыграет призовой фонд в 3 000 000 рублей фрибетами. Если повезет, беттор сможет забрать 1 000 000. Для этого достаточно угадать результаты хоккейных матчей и заключить квалификационное пари.
Для участия в промоакции БК пользователю нужно:
1. Зарегистрироваться в Fonbet.
2. Перейти в «Акции», выбрать нужный вариант и нажать на «Оставить прогноз».
3. Спрогнозировать результаты 6 игр.
4. Сделать квалификационное пари.
Букмекер учитывает ординары и экспрессы на любые хоккейные события. Минимальный кэф — от 1.50, минимальная сумма — 1000 рублей.
Предлагается угадать исходы матчей «Автомобилист» — «Авангард», «Металлург Мг» — «Торпедо», «Спартак» — «Салават Юлаев», «Трактор» — «Локомотив», «Драконы» — «Динамо Минск», ЦСКА — «Ак Барс».
Бетторов разделят на 3 группы, в каждой из которых разыграют по 1 000 000 рублей. Попадание беттора в ту или иную команду определяется количеством верных прогнозов.
Количество точных прогнозов
Призовой фонд
6
1 000 000 ₽
4-5
1 000 000 ₽
1-3
1 000 000 ₽
Если итоги всех матчей правильно угадает 1 беттор, он получит 1 000 000 рублей фрибетами. Если победителей окажется 2, они заберут по 500 000.
Контора предлагает стандартные правила отыгрыша бонуса. На использование фрибета дается 7 дней. Поставить его можно ординаром с кэфом до 3.00. При опозданиях подарок аннулируют.
Оценим подробности использования бонуса детальнее.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
10.10.2025 (16:00 МСК)
До 10.10.2025 (16:00 МСК) участнику необходимо заключить квалификационное пари и оставить прогноз на сайте Fonbet. Букмекер подведет итоги конкурса не позднее 13 октября 17:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Популярная лига (много информации по командам)
|➖ Бонус подходит только для ординаров
|➕ Маркет 1Х2
|➕ Простые условия отыгрыша
|➕ Фрибет начисляется даже за один верный прогноз
|➕ Можно выиграть до 1 000 000 ₽
Акция «Прогнозы на КХЛ» от Fonbet — почти идеальное решение для любителей хоккея. Букмекер дает бонус даже за один правильный ответ, поэтому реальные шансы получить выплату очень хорошие. Фактически бонус подходит даже тем, кто не разбирается в дисциплине. Вероятность выпадения 1 точного ответа из 6 довольно высокая.