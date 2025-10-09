Прогнозы на КХЛ от Fonbet: фрибет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на хоккей

Для участия в промоакции БК пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться в Fonbet.

2. Перейти в «Акции», выбрать нужный вариант и нажать на «Оставить прогноз».

3. Спрогнозировать результаты 6 игр.

4. Сделать квалификационное пари.

Букмекер учитывает ординары и экспрессы на любые хоккейные события. Минимальный кэф — от 1.50, минимальная сумма — 1000 рублей.

Предлагается угадать исходы матчей «Автомобилист» — «Авангард», «Металлург Мг» — «Торпедо», «Спартак» — «Салават Юлаев», «Трактор» — «Локомотив», «Драконы» — «Динамо Минск», ЦСКА — «Ак Барс».

Бетторов разделят на 3 группы, в каждой из которых разыграют по 1 000 000 рублей. Попадание беттора в ту или иную команду определяется количеством верных прогнозов.

Количество точных прогнозов Призовой фонд 6 1 000 000 ₽ 4-5 1 000 000 ₽ 1-3 1 000 000 ₽

Если итоги всех матчей правильно угадает 1 беттор, он получит 1 000 000 рублей фрибетами. Если победителей окажется 2, они заберут по 500 000.