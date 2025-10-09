Ведомости
БК ФонбетФрибеты за депозит
Прогнозы на КХЛ от Fonbet: фрибет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на хоккей

Fonbet дарит фрибет до 1 000 000 рублей

В разгар сезона БК Fonbet запустила акцию для любителей КХЛ. Букмекерская контора разыграет призовой фонд в 3 000 000 рублей фрибетами. Если повезет, беттор сможет забрать 1 000 000. Для этого достаточно угадать результаты хоккейных матчей и заключить квалификационное пари. 

Как получить бонус Fonbet до 1 000 000 рублей за прогноз матчей КХЛ

Для участия в промоакции БК пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться в Fonbet.

2. Перейти в «Акции», выбрать нужный вариант и нажать на «Оставить прогноз».

3. Спрогнозировать результаты 6 игр.

4. Сделать квалификационное пари.

Букмекер учитывает ординары и экспрессы на любые хоккейные события. Минимальный кэф — от 1.50, минимальная сумма — 1000 рублей.

Предлагается угадать исходы матчей «Автомобилист» — «Авангард», «Металлург Мг» — «Торпедо», «Спартак» — «Салават Юлаев», «Трактор» — «Локомотив», «Драконы» — «Динамо Минск», ЦСКА — «Ак Барс».

Бетторов разделят на 3 группы, в каждой из которых разыграют по 1 000 000 рублей. Попадание беттора в ту или иную команду определяется количеством верных прогнозов.

Количество точных прогнозов

Призовой фонд

6

1 000 000 ₽

4-5

1 000 000 ₽

1-3

1 000 000 ₽

Если итоги всех матчей правильно угадает 1 беттор, он получит 1 000 000 рублей фрибетами. Если победителей окажется 2, они заберут по 500 000.

Как отыграть бонус Fonbet до 1 000 000 рублей за прогнозы матчей КХЛ

Контора предлагает стандартные правила отыгрыша бонуса. На использование фрибета дается 7 дней. Поставить его можно ординаром с кэфом до 3.00. При опозданиях подарок аннулируют.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Фонбет

Оценим подробности использования бонуса детальнее. 

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

10.10.2025 (16:00 МСК)

До 10.10.2025 (16:00 МСК) участнику необходимо заключить квалификационное пари и оставить прогноз на сайте Fonbet. Букмекер подведет итоги конкурса не позднее 13 октября 17:00 МСК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Популярная лига (много информации по командам)➖ Бонус подходит только для ординаров
➕ Маркет 1Х2 
➕ Простые условия отыгрыша  
➕ Фрибет начисляется даже за один верный прогноз 
➕ Можно выиграть до 1 000 000 ₽ 

Заключение

Акция «Прогнозы на КХЛ» от Fonbet — почти идеальное решение для любителей хоккея. Букмекер дает бонус даже за один правильный ответ, поэтому реальные шансы получить выплату очень хорошие. Фактически бонус подходит даже тем, кто не разбирается в дисциплине. Вероятность выпадения 1 точного ответа из 6 довольно высокая. 

 

Валентин Васильев

