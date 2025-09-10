Ведомости
БК ФонбетФрибеты за депозит

Первая мечта от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и автомобиль Нива за пари на КХЛ

5000 ₽
Бонус
21 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Станьте участником розыгрыша легендарного автомобиля!

«Фонбет» приготовил для болельщиков крутую акцию с крупными призами. Специально к сезону КХЛ букмекер запустил промо «Первая мечта» с огромным призовым фондом — 65 000 000 рублей. Каждый день участники будут получать гарантированные фрибеты от 200 до 5000 рублей. Самые удачливые могут выиграть билет на топовый матч и главный подарок — легендарный автомобиль «Нива», о котором мечтал сам Александр Овечкин.

Как получить бонус Фонбет до 5000 рублей за ставки на хоккей

Свернуть

Чтобы включиться в борьбу за фрибеты, необходимо следовать правилам:

1. Создать аккаунт в «Фонбет» или войти под уже существующими данными.

2. Пройти процедуру подтверждения личности.

3. На странице акции нажать кнопку «Принять участие» и активировать 24-часовой таймер.

4. Сделать ставку формата ординар или экспресс на сумму от 3000 рублей на КХЛ, минимальный коэффициент — 2.00.

После выполнения всех условий клиенту FONBET нужно нажать кнопку «Получить приз» в личном кабинете. В этот момент активируется генератор случайных чисел, который определяет размер фрибета. Сумма бесплатной ставки может варьироваться от 200 до 5000 рублей. При этом минимальный фрибет 200 рублей гарантирован абсолютно каждому участнику, а более крупные призы имеют ограниченный тираж.

Кроме денежных призов, в акции предусмотрены и специальные подарки. Три участника, порядковый номер которых будет кратен 98 957, получат пригласительные билеты на матч КХЛ с проживанием и возможностью побороться за главный приз — автомобиль «Нива».

Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за участие в акции Первая мечта

Свернуть

Фрибет действует ровно 1 неделю после начисления. Он может быть использован для одиночной ставки на любое спортивное событие без каких-либо ограничений по коэффициенту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Ознакомиться с условиями можно в структурированной таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.10.2025 (23:59 МСК)

Каждые 24 часа игроки снова могут претендовать на приз.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Каждый участник получает возможность побороться за внедорожник «Нива»➖ Минимальная ставка для получения бонуса составляет 3000 рублей
➕ Фрибеты доступны ежедневно  

Заключение

Свернуть

Все участники «Первой мечты» получают шанс стать обладателями легендарного автомобиля «Нива». Это отличная мотивация для игры. Опыт в беттинге никак не влияет на результат. Профессионалы с крупными оборотами и новички имеют равные возможности. Все решает генератор случайных чисел.

Валентин Васильев

