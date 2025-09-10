Первая мечта от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и автомобиль Нива за пари на КХЛ

Партнерский проект
«Фонбет» приготовил для болельщиков крутую акцию с крупными призами. Специально к сезону КХЛ букмекер запустил промо «Первая мечта» с огромным призовым фондом — 65 000 000 рублей. Каждый день участники будут получать гарантированные фрибеты от 200 до 5000 рублей. Самые удачливые могут выиграть билет на топовый матч и главный подарок — легендарный автомобиль «Нива», о котором мечтал сам Александр Овечкин.
Чтобы включиться в борьбу за фрибеты, необходимо следовать правилам:
1. Создать аккаунт в «Фонбет» или войти под уже существующими данными.
2. Пройти процедуру подтверждения личности.
3. На странице акции нажать кнопку «Принять участие» и активировать 24-часовой таймер.
4. Сделать ставку формата ординар или экспресс на сумму от 3000 рублей на КХЛ, минимальный коэффициент — 2.00.
После выполнения всех условий клиенту FONBET нужно нажать кнопку «Получить приз» в личном кабинете. В этот момент активируется генератор случайных чисел, который определяет размер фрибета. Сумма бесплатной ставки может варьироваться от 200 до 5000 рублей. При этом минимальный фрибет 200 рублей гарантирован абсолютно каждому участнику, а более крупные призы имеют ограниченный тираж.
Кроме денежных призов, в акции предусмотрены и специальные подарки. Три участника, порядковый номер которых будет кратен 98 957, получат пригласительные билеты на матч КХЛ с проживанием и возможностью побороться за главный приз — автомобиль «Нива».
Фрибет действует ровно 1 неделю после начисления. Он может быть использован для одиночной ставки на любое спортивное событие без каких-либо ограничений по коэффициенту.
Ознакомиться с условиями можно в структурированной таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.10.2025 (23:59 МСК)
Каждые 24 часа игроки снова могут претендовать на приз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Каждый участник получает возможность побороться за внедорожник «Нива»
|➖ Минимальная ставка для получения бонуса составляет 3000 рублей
|➕ Фрибеты доступны ежедневно
Все участники «Первой мечты» получают шанс стать обладателями легендарного автомобиля «Нива». Это отличная мотивация для игры. Опыт в беттинге никак не влияет на результат. Профессионалы с крупными оборотами и новички имеют равные возможности. Все решает генератор случайных чисел.