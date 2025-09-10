Первая мечта от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и автомобиль Нива за пари на КХЛ

Чтобы включиться в борьбу за фрибеты, необходимо следовать правилам:

1. Создать аккаунт в «Фонбет» или войти под уже существующими данными.

2. Пройти процедуру подтверждения личности.

3. На странице акции нажать кнопку «Принять участие» и активировать 24-часовой таймер.

4. Сделать ставку формата ординар или экспресс на сумму от 3000 рублей на КХЛ, минимальный коэффициент — 2.00.

После выполнения всех условий клиенту FONBET нужно нажать кнопку «Получить приз» в личном кабинете. В этот момент активируется генератор случайных чисел, который определяет размер фрибета. Сумма бесплатной ставки может варьироваться от 200 до 5000 рублей. При этом минимальный фрибет 200 рублей гарантирован абсолютно каждому участнику, а более крупные призы имеют ограниченный тираж.

Кроме денежных призов, в акции предусмотрены и специальные подарки. Три участника, порядковый номер которых будет кратен 98 957, получат пригласительные билеты на матч КХЛ с проживанием и возможностью побороться за главный приз — автомобиль «Нива».