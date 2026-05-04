Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Счастливый купон от БК Леон: фрибеты до 300 000 рублей за пари на спорт

Победить может каждый!

Полное содержание

  • Как получить бонус БК Леон до 300 000 рублей по промо Счастливый купон
  • Как отыграть бонус Леон до 300 000 рублей за ставки на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Леона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Леон» запустила бонусное предложение «Счастливый купон». Участники промоакции претендуют на часть призового фонда в 2 000 000 рублей. Для участия необходимо делать ставки и зарабатывать купоны, которые автоматически включаются в розыгрыш фрибетов. Чем больше активности у клиента, тем выше его шансы оказаться среди победителей.

Как получить бонус БК Леон до 300 000 рублей по промо Счастливый купон

Выдача фрибетов осуществляется при условии, что участники полностью соблюдает все положения акции:

1. Оформите аккаунт в букмекерской конторе «Леон» (если вы новый игрок).

2. Перейдите к «Счастливому купону» и включите участие.

3. Ставьте на спортивные события от 1500 рублей с кэфом 1.50 и выше.

Начисление купона происходит за каждую подходящую ставку. Розыгрыш наград состоится 19 мая в 17:00 МСК. Случайным образом будут определены 500 победителей.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2-3

200 000 ₽

4-6

150 000 ₽

7

70 000 ₽

8

50 000 ₽

9

25 000 ₽

10

10 000 ₽

11-30

5000 ₽

31-50

3000 ₽

51-70

2500 ₽

71-150

2000 ₽

151-250

1500 ₽

251-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Как отыграть бонус Леон до 300 000 рублей за ставки на спорт

Награда поступает на счет сразу после подведения итогов акции. Фрибет требуется применить полностью в 1 ставке — одиночной или экспрессной. Минимальный общий коэффициент установлен на уровне 1.30. Срок активности — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Леона

Вся важная информация по акции объединена в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.05.2026 (23:59 МСК)

Каждое размещенное пари приносит купоны, даже если ставка не зашла.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкая призовая сетка с 500 победителями➖ Без оформления ставок от 1500 рублей победить невозможно
➕ Быстрое начисление вознаграждения после выполнения условий 

Заключение

Любой купон может оказаться выигрышным. Даже 1 оформленное пари может принести победу. Все игроки, от новичков до опытных бетторов, имеют равные шансы на успех.

Валентин Васильев

