БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и мышка Lamzu Atlantis Mini за подписку на L1GA TEAM

В канале L1GA TEAM стартовал розыгрыш при поддержке БК «Лига Ставок» с набором подарков для 40 игроков. Призовой фонд включает фрибеты, арканы и игровую периферию Lamzu. Участие закрепляется через подписку в Telegram.
Каждый пользователь должен следовать регламенту:
1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Лига Ставок» при необходимости.
2. Подписаться на L1GA TEAM.
3. Подтвердить участие кликом соответствующей кнопки.
4. Следить за результатами розыгрыша.
Итоги подводятся через рандомайзер. Букмекер определит 40 победителей акции.
Место
Приз
Описание
1-5
Lamzu Atlantis Mini
Игровая мышь премиального уровня для киберспорта и высокой точности управления
6-20
Аркана
Игровой предмет стоимостью до 2000 рублей
21-40
Фрибет 1000 ₽
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за победу в промоакции
Фрибет дает возможность сделать одиночную ставку на выбранное событие с любым коэффициентом. Использовать его нужно в течение 7 дней после начисления.
Изучите актуальную информацию по розыгрышу.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.04.2026 (15:00 МСК)
Конкурс организован в честь проведения L1GA TEAM DOTA CUP 2.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция доступна без финансовых условий
|➖ Итоги зависят от рандомайзера
|➕ Разные типы наград: фрибеты, арканы и периферийные устройства
Формат промо упрощен до минимума. Все шаги совершаются в Telegram. Участие действительно только при наличии действующего аккаунта в БК «Лига Ставок».