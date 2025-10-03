Фрибет на 50 000 рублей от PARI: мегарозыгрыш для участников PARI Pass

Для участия в программе пользователю следует:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении.

2. Перейти на страницу акции PARI Pass.

3. Выполнять задания букмекера и копить коины.

4. Внести на баланс от 5000 рублей для доступа в магазин.

5. Обменять накопленные коины на билет розыгрыша.

6. Дождаться окончания акции.

Стоимость — 507 276 коинов. Всего контора выдаст 1000 билетов, после чего разыграет фрибет. Бонус получит один участник акции. При этом игрокам не запрещается покупать несколько билетов.