3 октября 10:29ГлавнаяБонусы
БК PARIАкции
logo

Фрибет на 50 000 рублей от PARI: мегарозыгрыш для участников PARI Pass

50 000 ₽
Бонус
89 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Появился самый большой фрибет в PARI Pass

БК PARI запустила мегаконкурс для участников PARI Pass. В магазине букмекера появились билеты, позволяющие претендовать на фрибет в 50 000 рублей. Всего контора планирует обменять 1000 купонов, потом разыграет бонус между держателями.

Как получить фрибет на 50 000 рублей от PARI в конкурсе PARI Pass

Свернуть

Для участия в программе пользователю следует:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении.

2. Перейти на страницу акции PARI Pass.

3. Выполнять задания букмекера и копить коины.

4. Внести на баланс от 5000 рублей для доступа в магазин.

5. Обменять накопленные коины на билет розыгрыша.

6. Дождаться окончания акции. 

Стоимость — 507 276 коинов. Всего контора выдаст 1000 билетов, после чего разыграет фрибет. Бонус получит один участник акции. При этом игрокам не запрещается покупать несколько билетов.

Как отыграть фрибет за розыгрыш PARI на 50 000 рублей

Свернуть

PARI объявит условия отыгрыша отдельно. Победителю сообщат срок действия, допустимый диапазон коэффициентов и остальные требования по использованию фрибета. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Подробнее познакомимся с основными условиями букмекерской конторы.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Объявят победителю

Минимальный коэффициент

Объявят победителю

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

Объявят победителю

Срок окончания акции

До распродажи билетов

Победителя определят с помощью рандомайзера. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большой номинал➖ Сложно выиграть
➕ Можно покупать несколько билетов 

Заключение

Свернуть

Стоимость одного билета довольно высокая, но и получить можно крупную сумму. Чтобы увеличить шансы выигрыша, нужно купить максимальное количество билетов.  

Валентин Васильев

