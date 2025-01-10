Клиент PARI поставил 250 000 рублей на победу «Локомотива» над «Спартаком» в матче лидеров КХЛ

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на игру лидеров Западной конференции.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу красно-белых можно по коэффициенту 2.80 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI также идет за 4.20 (23%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.75 (55%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.10 (45%).

Клиенты PARI также склоняются к тому, что успеха в этом матче добьются хозяева льда. На победу ярославцев приходится 63% от общего объема ставок на исход игры. Еще 18% сделано на триумф «Спартака» и 19% — на ничью. Ставки на итогового победителя распределились в соотношении 95% на 5% в пользу «Локомотива».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 10.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.

«Локо» и «Спартак» уже встречались в текущем сезоне, и в ноябре прошлого года сильнее оказались ярославцы — 2:0. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.08.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ярославской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Спартака» котируется за 1.98.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на победу «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов по коэффициенту 1.75.

«Локомотив» одержал 34 победы и потерпел десять поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» лидируют в Западной конференции КХЛ. Статистика «Спартака» скромнее: 26 побед и 15 поражений. Москвичи идут на втором месте на Западе.

Если хоккеисты «Локо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.00. Ярославцы — фавориты в борьбе за чемпионство. Победа «Спартака» в Кубке котируется за 10.00, что меньше чем у «Трактора» (6.00), СКА (5.50) и ЦСКА (7.00). Вероятность того, что красно-белые станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 13.00. Победа «Локомотива» на Западе котируется за 1.20.