Клиенты PARI: СКА победит и обгонит «Северсталь» в турнирной таблице КХЛ

16 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и «Северсталью» из Череповца. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча СКА. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.77, что составляет 55% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 4.00 (или 24%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.50 (22%). Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.45 (66%). Поставить на итоговый успех «Северстали» можно за 2.80 (44%).

Клиенты PARI верят в успех фаворита. На победу СКА приходится около 94% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 97% на 3% в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 8.00. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 12.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если череповчане будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 7.30.

СКА и «Северсталь» встречались в текущем сезоне дважды. В первом матче победу одержали «армейцы» (8:5), во втором — череповчане (4:3). Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.37. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.95.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки петербургской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.60. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Северстали» котируется за 2.30.

При этом самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.05. Котировки на третий период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на то, что «Северсталь» больше двух шайб, по коэффициенту 1.65. Общий коэффициент экспресса — 2.39.

«Северсталь» одержала 27 побед и потерпела 18 поражений в текущем сезоне. Череповчане занимают шестое место в Западной конференции КХЛ. Статистика СКА схожа: 25 побед и 19 поражений. Петербуржцы идут на седьмом месте в зоне Запад.

Если хоккеисты СКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 5.50. «Армейцы» — вторые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.00). Победа «Северстали» в Кубке котируется за 100.00. Шансы петербуржцев и череповчан стать лучшим клубом Западной конференции по итогам регулярки оцениваются коэффициентами 14.00 и 100.00 соответственно.