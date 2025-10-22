Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Айнтрахта» и «Ливерпуля» в третьем туре ЛЧ

В среду, 22 октября, в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют немецкий «Айнтрахт» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд накануне встречи, а также рассказали про ставки своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты отдают весомое предпочтение «Ливерпулю», считая именно английскую команду явным фаворитом матча. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 61% вероятности. В то же время шансы на успех «Айнтрахта» оценены котировкой 5.00 (около 19%). Ничья в линии идет за 4.70, что эквивалентно приблизительно 20% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе не верят в способность футболистов «Айнтрахта» оказать хоть какое-то сопротивление гостям. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 98% приходится на победу «Ливерпуля». Тогда как в успех немецкой команды верят лишь около одного процента игроков.

Эксперты ожидают от команд крайне открытого и результативного футбола с большим количеством забитых мячей в обе стороны. Так, по оценке аналитиков PARI, «Айнтрахт» и «Ливерпуль» способны пробить тотал больше 3.5 голов в матче — сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.85. В случае обратного исхода сыграет ставка за 1.95. Вероятность обмена голами котируется за 1.45, тогда как противоположный вариант доступен за 2.65.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче считаются игроки «Ливерпуля» Александер Исак (1.90), Юго Экитике (1.90) и Мохаммед Салах (2.00). Среди футболистов «Айнтрахта» наибольшими шансами отличиться располагает нападающий Жонатан Буркардт — его гол доступен в линии по коэффициенту 3.20.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 1.91, куда включил и пари на индивидуальный тотал больше 1 гола в исполнении футболистов «Ливерпуля». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.15.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Ливерпуль» начинал сезон в ранге главного фаворита турнира, однако после довольно уверенной победы над мадридским «Атлетико» со счетом 3:2 «красные» внезапно проиграли «Галатасараю» (0:1). Сейчас на победу команды Арне Слота в ЛЧ установлен коэффициент 9.00, на выход в финал — 4.50. Что касается «Айнтрахта», то для немецкой команды матч с «Галатасараем», напротив, не стал проблемой и закончился разгромом турков со счетом 5:1. Однако уже в следующем туре немецкая команда ровно с таким же счетом проиграла «Атлетико». По оценке экспертов PARI, клуб далек от статуса одного из фаворитов Лиги чемпионов, и сейчас даже на выход команды в финал турнира установлен весомый коэффициент 40.00. Кстати, на счет 5:1 в пользу «Ливерпуля» установлен коэффициент 30.00. А на тот же счет, но в пользу «Айнтрахта», — 150.00.