Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 октября 11:19ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ

На победу «Металлурга» приходится около 66% от общего оборота ставок
Руслан Ипполитов

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажется «Магнитка». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу казанцев можно по коэффициенту 2.65 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Магнитогорска. На победу «Металлурга» приходится около 66% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 27% сделано в пользу «Ак Барса», еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 69% на 31% в пользу «Магнитки». 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.40, по буллитам — за 7.30. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «Магнитка» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.20.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Аналитики PARI считают, что будущее противостояние «Ак Барса» и «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущее (4:3). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.48. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.55.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 32-я очками, у «Ак Барса» — 29 очков и второе место на Востоке. Поставить сейчас на победу «Магнитки» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.45. «Металлург» — один из главных фаворитов сезона после «Локомотива» 2.95. Чемпионство «Ак Барса» котируется за 11.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое