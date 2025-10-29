Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажется «Магнитка». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу казанцев можно по коэффициенту 2.65 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Магнитогорска. На победу «Металлурга» приходится около 66% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 27% сделано в пользу «Ак Барса», еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 69% на 31% в пользу «Магнитки».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.40, по буллитам — за 7.30. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «Магнитка» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.20.

Аналитики PARI считают, что будущее противостояние «Ак Барса» и «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущее (4:3). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.48. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.55.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 32-я очками, у «Ак Барса» — 29 очков и второе место на Востоке. Поставить сейчас на победу «Магнитки» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.45. «Металлург» — один из главных фаворитов сезона после «Локомотива» 2.95. Чемпионство «Ак Барса» котируется за 11.00.