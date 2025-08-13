Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI

Партнерский проект
14 августа Екатерина Александрова сыграет с Анной Калинской в четвертом круге Цинциннати Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Аналитики букмекерской компании PARI считают фавориткой Екатерину Александрову. Ставки на ее победу принимаются по коэффициенту 1,60, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Анны Калинской можно за 2,45, вероятность ее триумфа составляет примерно 40%.
Клиенты PARI в основном склоняются к победе фаворитки. 82% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех Александровой.
По оценкам аналитиков, соперницы сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21,5 можно с коэффициентом 1,87, а на тотал меньше 21,5 — с коэффициентом 1,93.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРОВА — КАЛИНСКАЯ
Калинской исторически сложно играть против Александровой, особенно на хардовых покрытиях. Соперницы встречались шесть раз, во всех матчах победила Екатерина. Их последняя встреча состоялась на турнире в Ухани и завершилась победой Александровой со счетом 6:4, 6:7(2), 6:1.
Ни одна из спортсменок не входит в число фавориток Цинциннати Мастерс. Так, поставить на победу Екатерины Александровой в этом турнире можно с коэффициентом 35,00. Такую же ставку на Анну Калинскую можно сделать за 55,00. Наибольшими шансами выиграть турнир обладают Ига Швентек (3,80) и Арина Соболенко (4,00).