Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI

14 августа Екатерина Александрова сыграет с Анной Калинской в четвертом круге Цинциннати Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фавориткой Екатерину Александрову. Ставки на ее победу принимаются по коэффициенту 1,60, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Анны Калинской можно за 2,45, вероятность ее триумфа составляет примерно 40%.

Клиенты PARI в основном склоняются к победе фаворитки. 82% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех Александровой.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21,5 можно с коэффициентом 1,87, а на тотал меньше 21,5 — с коэффициентом 1,93.

Калинской исторически сложно играть против Александровой, особенно на хардовых покрытиях. Соперницы встречались шесть раз, во всех матчах победила Екатерина. Их последняя встреча состоялась на турнире в Ухани и завершилась победой Александровой со счетом 6:4, 6:7(2), 6:1.

Ни одна из спортсменок не входит в число фавориток Цинциннати Мастерс. Так, поставить на победу Екатерины Александровой в этом турнире можно с коэффициентом 35,00. Такую же ставку на Анну Калинскую можно сделать за 55,00. Наибольшими шансами выиграть турнир обладают Ига Швентек (3,80) и Арина Соболенко (4,00).