Екатерина Александрова — Анна Калинская, 13 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Российская дуэль
Александр Бокулёв

В четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати пройдет российское дерби между Екатериной Александровой и Анной Калинской. Кто окажется сильнее в противостоянии второй и шестой ракеток страны?

Дата / Время: 13.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (30 лет, 16-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Майя Джойнт (Австралия) — 6:4, 6:3

Анна Калинская (26 лет, 34-я ракетка мира, 28-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Питон Стирнс (США) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1
  • 3-й круг: Аманда Анисимова (США, 5) — 7:5, 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сорана Кырстя (Румыния)

Екатерина Александрова

На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул на этом покрытии в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт) и Хертогенбосе (трава). На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 32 победы при 16 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

Анна Калинская

Бывшая девушка первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до финала в Вашингтоне и полуфинала в Сингапуре (оба — хард). На Australian Open не выступила из-за проблем со здоровьем, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 18 побед при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Соперницы провели шесть официальных очных матчей, во всех случаях побеждала Александрова. Пять встреч прошли на харде, одна — на траве.

Ставки на исход

Букмекеры считают Александрову фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,57 на её победу и 2,40 на успех Калинской.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок продлился 30 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлександровойПобеда КалинскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,572,401,861,94

Прогноз и ставка

Сразу бросается в глаза тотальное преимущество Александровой по личным встречам. Победы во всех шести матчах — действительно значимый момент, который может психологически влиять на Калинскую. Однако в двух последних очных встречах Анна наконец-то забирала у соперницы по сету. И матчи получались очень конкурентными, поэтому Калинская будто подбирается к долгожданной победе над Александровой.

Не будем утверждать, что это произойдет именно в Цинциннати, но Анна точно в тех кондициях, которые вновь позволяют как минимум навязать борьбу соотечественнице. Александрова, конечно, тоже в хорошей форме, но не в такой, чтобы не сомневаться в её успехе. Резюмируя, ждем борьбу и играем ТБ (19,5).

