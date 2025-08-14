Екатерина Александрова — Анна Калинская, 13 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Сразу бросается в глаза тотальное преимущество Александровой по личным встречам. Победы во всех шести матчах — действительно значимый момент, который может психологически влиять на Калинскую. Однако в двух последних очных встречах Анна наконец-то забирала у соперницы по сету. И матчи получались очень конкурентными, поэтому Калинская будто подбирается к долгожданной победе над Александровой.

Не будем утверждать, что это произойдет именно в Цинциннати, но Анна точно в тех кондициях, которые вновь позволяют как минимум навязать борьбу соотечественнице. Александрова, конечно, тоже в хорошей форме, но не в такой, чтобы не сомневаться в её успехе. Резюмируя, ждем борьбу и играем ТБ (19,5).