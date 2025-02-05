«Амкал» сыграет на Суперкубке МФЛ в специальной форме от PARI

5 февраля «Амкал» сыграет свой полуфинальный матч в рамках Суперкубка МФЛ в Абу-Даби. На этот матч команда выйдет в уникальной форме от своего партнера, букмекерской компании PARI, со множеством пасхалок к событиям в жизни клуба в 2024 году.

Форму подготовили специально к матчам Суперкубка МФЛ. Ее уникальность заключается именно в том, что в ней поклонники команды найдут отсылки к главным событиям в жизни клуба в 2024 году. Здесь спрятаны достижения «Амкала» — победа в Кубке Медиалиги, повторение рекорда для клубов МФЛ в Кубке России или, например, триумф в шоу-матче с «Динамо».

Кроме того, есть отсылки и к другим важным событиям и проектам, многие из которых были реализованы вместе с PARI: дизайн-битва и подкаст со Студией Артемия Лебедева, благотворительный матч в честь Финито совместно с фондом «Пари и побеждай», запуск проекта ФК «Банка», джерси «Амкала» в космосе, поддержка игрока команды Степана Костюкова, получившего тяжелую травму, а также новый тренерский штаб команды. Отсылки к событиям 2024 года можно будет найти в номерах игроков.

В Суперкубке МФЛ примут участие «Амкал», Broke Boys, 2DROTS и победитель отборочного этапа — Lit Energy. За выход в финал «Амкал» поспорит с Broke Boys. Полуфиналы пройдут 5 февраля, а главный матч — 8 февраля.