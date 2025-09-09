Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ

Во вторник, 9 сентября, в матче отборочного этапа группы K к чемпионату мира по футболу 2026 года сыграют сборные Сербии и Англии. Встреча пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на один из ключевых поединков игрового дня.

Под руководством Томаса Тухеля сборная Англии выиграла все свои официальные встречи. И, по оценке экспертов, в сегодняшнем матче англичане также считаются явными фаворитами. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.90, что соответствует примерно 51% вероятности. Возможный успех Сербии котируется за 4.40 (около 22%). Ничья в линии идет по коэффициенту 3.50, что эквивалентно приблизительно 27% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе не верят, что Сербия сможет оказать англичанам хоть какое-то сопротивление. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу гостей.

По оценке аналитиков PARI , болельщики вправе ждать от команд как минимум двух забитых мячей в матче. Сделать ставку на тотал больше 1.5 гола можно по коэффициенту 1.43, тогда как в обратном случае сыграет ставка за 2.85. Рискнуть и поставить на тотал больше 2.5 голов можно за 2.25. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.05, противоположный вариант доступен за 1.77.

Средняя результативность сборной Англии в десяти последних матчах составляет более двух забитых мячей за игру. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола от англичан можно по коэффициенту 2.20. Если сербы отметятся хотя бы одним забитым мячом, сыграет ставка за 1.65.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются нулевая ничья, а также победа англичан со счетом 1:0. Оба этих исхода доступны по коэффициенту 6.50. Ничья 1:1 оценивается котировкой 7.00, поражения сербов со счетом 0:2 или 1:2 доступны за 8.00 и 9.00 соответственно. Поставить на 1:0 в пользу сборной Сербии можно по коэффициенту 11.00.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче являются форварды сборной Англии Харри Кейн (2.40) и Олли Уоткинс (2.70). Сербский форвард Александар Митрович является лучшим бомбардиром в истории своей сборной — на его счету уже 62 забитых мяча в матчах за национальную команду. Поставить на то, что выступающий за катарский «Эр-Райан» футболист увеличит этот показатель как минимум до 63 голов, можно по коэффициенту 3.80.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 266 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 7.47, куда включил и пари на победу англичан. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.90. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 1,7 млн рублей.

До сегодняшнего момента сборные Сербии и Англии встречались между собой лишь однажды, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Тогда победу со счетом 1:0 одержали англичане. Еще три матча родоначальники футбола провели со сборной Югославии. Баланс в этих встречах на стороне англичан: две победы и одно поражение при разнице мячей 6:2.

Что касается текущего отбора на ЧМ, то Сербия и Англия совместно с командами Албании, Латвии и Андорры выступают в группе K. Сербы начали турнир с нулевой ничьей с албанцами, после чего одержали победы над андоррцами (3:0) и латвийцами (1:0). Сборная Англии сыграла уже четыре отборочных матча, в каждом из которых одержала победу. Дважды была обыграна Андорра (1:0 и 2:0), по одному разу — Албания (2:0) и Латвия (3:0).