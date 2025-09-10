Сербия - Англия, 9 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из самых интригующих и статусных матчей недели в Европе состоится во вторник, 9 сентября, в Белграде. В рамках отборочном цикла ЧМ-2026 сборная Сербии принимает англичан. Ожесточенная заруба на поле гарантирована, а что насчет шансов команд? За ответом обратимся к статистикам и профессиональным аналитикам.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 6-й тур
Стадион: «Райко Митич» (Белград, Сербия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Сербия
|0
|0
|2
|1-3
|Англия
|2
|0
|0
|3-1
Последние пять матчей сборной Сербии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2025
|Латвия
0:1
Сербия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Сербия
3:0
Андорра
Лига наций
|07.06.2025
|Албания
0:0
Сербия
Отбор ЧМ-2026
|23.03.2025
|Сербия
2:0
Австрия
Лига наций
|20.03.2025
|Австрия
1:1
Сербия
Лига наций
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2025
|Англия
2:0
Андорра
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Англия
1:3
Сенегал
Отбор ЧМ-2026
|07.06.2025
|Андорра
0:1
Англия
Отбор ЧМ-2026
|24.03.2025
|Англия
3:0
Латвия
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Англия
2:0
Албания
Отбор ЧМ-2026
Сборные Андорры и Сербии занимают соседние места в турнирное таблице, но очковое расстояние между ними уже приличное - пять пунктов.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|4
|4
|0
|0
|8-0
|12
|2. Сербия
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|3. Албания
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|4. Латвия
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|5. Андорра
|5
|0
|0
|5
|0-10
|0
Если сербы еще питают надежды на первое место в группе и прямой пропуск в финальную стадию ЧМ-2026, им непременно нужно побеждать дома англичан. Команда Сенегала в июне показала, как это делается. Правда, то был товарищеский матч - в официальном настрой британцев будет значительно серьезнее.
Обращают на себя внимание нули у обеих сборных сразу в двух графах таблицы - «поражения» и «пропущенные мячи». В четырех из пяти последних матчей и у тех, и у других в лучшем случае отличалась только одна команда (семь сухих побед на двоих и одна нулевая ничья). Считаем, что во вторник этот тренд имеет все шансы сохраниться. Наш прогноз: обе забьют - нет.
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Потери:
Сербия: нет
Англия: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч Сербия - Англия:
|Позиция
|Сербия
|Англия
|Позиция
|Вратарь
|1. Петрович
|1. Пикфорд
|Вратарь
|Защитник
|2. Павлович
|3. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|4. Миленкович
|6. Гехи
|Защитник
|Защитник
|13. Велькович
|12. Берн
|Защитник
|Полузащитник
|14. Живкович
|3. Льюис-Скелли
|Защитник
|Полузащитник
|11. Костич
|23. Андерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Илич
|4. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Лукич
|11. Рашфорд
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Катаи
|10. Эзе
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Йович
|21. Мадуэке
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Влахович
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Драган Стойкович
|Томас Тухель
|Главный тренер
«Бетсити» выплатит в пятикратном размере выигрыш за ставку на сербов в случае их успеха. Котировка на Англию в два с половиной раза ниже - 1.78. На ничью можно поставить за 3.80.
Аналитики «Бетсити» считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу британцев - 1:0. На маркете точного счета этот вариант оценивается коэффициентом 5.90.
Защитники «Зенита» и «Спартака» готовятся к матчу в Белграде.
Букмекеры практически не сомневаются в победе англичан в групповом турнире. Вероятность этого исхода оценивается чисто символической котировкой 1.05. На первое место Сербии «Бетсити» принимает ставки с коэффициентом 11.00.
Победители всех групп попадают в финальную стадию напрямую. Обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах.