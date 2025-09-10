Сербия - Англия, 9 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Если сербы еще питают надежды на первое место в группе и прямой пропуск в финальную стадию ЧМ-2026, им непременно нужно побеждать дома англичан. Команда Сенегала в июне показала, как это делается. Правда, то был товарищеский матч - в официальном настрой британцев будет значительно серьезнее.

Обращают на себя внимание нули у обеих сборных сразу в двух графах таблицы - «поражения» и «пропущенные мячи». В четырех из пяти последних матчей и у тех, и у других в лучшем случае отличалась только одна команда (семь сухих побед на двоих и одна нулевая ничья). Считаем, что во вторник этот тренд имеет все шансы сохраниться. Наш прогноз: обе забьют - нет.