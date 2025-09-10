Ведомости
Сербия - Англия, 9 сентября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Только победа оставит сербам шансы на первое место в группе
Валентин Васильев

Один из самых интригующих и статусных матчей недели в Европе состоится во вторник, 9 сентября, в Белграде. В рамках отборочном цикла ЧМ-2026 сборная Сербии принимает англичан. Ожесточенная заруба на поле гарантирована, а что насчет шансов команд? За ответом обратимся к статистикам и профессиональным аналитикам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 32

09.09.2025, Вт

21:45 МСК

Англия

Место в рейтинге ФИФА: 4

П1 - 5.00

Х - 3.80

П2 - 1.78

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 6-й тур

Стадион:  «Райко Митич»   (Белград, Сербия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Сербия0021-3
Англия2003-1

Последние пять матчей сборной Сербии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2025Латвия

0:1

Сербия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Сербия

3:0

Андорра

Лига наций

07.06.2025Албания

0:0

Сербия

Отбор ЧМ-2026

23.03.2025Сербия

2:0

Австрия

Лига наций

20.03.2025Австрия

1:1

Сербия

Лига наций

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2025Англия

2:0

Андорра

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Англия

1:3

Сенегал

Отбор ЧМ-2026

07.06.2025Андорра

0:1

Англия

Отбор ЧМ-2026

24.03.2025Англия

3:0

Латвия

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Англия

2:0

Албания

Отбор ЧМ-2026

Место в таблице

Сборные Андорры и Сербии занимают соседние места в турнирное таблице, но очковое расстояние между ними уже приличное - пять пунктов.

КомандыИВНПМО
1. Англия44008-012
2. Сербия32104-07
3. Албания41214-35
4. Латвия41122-54
5. Андорра50050-100

Прогноз на матч

Если сербы еще питают надежды на первое место в группе и прямой пропуск в финальную стадию ЧМ-2026, им непременно нужно побеждать дома англичан. Команда Сенегала в июне показала, как это делается. Правда, то был товарищеский матч - в официальном настрой британцев будет значительно серьезнее. 

Обращают на себя внимание нули у обеих сборных сразу в двух графах таблицы - «поражения» и «пропущенные мячи». В четырех из пяти последних матчей и у тех, и у других в лучшем случае отличалась только одна команда (семь сухих побед на двоих и одна нулевая ничья). Считаем, что во вторник этот тренд имеет все шансы сохраниться. Наш прогноз: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Смотреть матчи отбора ЧМ-2026 на территории РФ можно на платформе Okko. Следить за игрой онлайн можно также на ресурсах крупнейших букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери:

Сербия: нет

Англия: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч Сербия - Англия:

ПозицияСербия АнглияПозиция
Вратарь1. Петрович1. ПикфордВратарь
Защитник2. Павлович3. ДжеймсЗащитник
Защитник4. Миленкович6. ГехиЗащитник
Защитник13. Велькович12. БернЗащитник
Полузащитник 14. Живкович3. Льюис-СкеллиЗащитник
Полузащитник 11. Костич23. АндерсонПолузащитник 
Полузащитник 17. Илич4. РайсПолузащитник 
Полузащитник10. Лукич11. РашфордПолузащитник
Полузащитник22. Катаи10. ЭзеПолузащитник
Нападающий8. Йович21. МадуэкеПолузащитник
Нападающий23. Влахович9. КейнНападающий
Главный тренерДраган СтойковичТомас ТухельГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетсити» выплатит в пятикратном размере выигрыш за ставку на сербов в случае их успеха. Котировка на Англию в два с половиной раза ниже - 1.78. На ничью можно поставить за 3.80.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч Сербия - Англия?

Аналитики «Бетсити»  считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу британцев - 1:0. На маркете точного счета этот вариант оценивается коэффициентом 5.90.

Будут ли играть Бабич и Эракович?

Защитники «Зенита» и «Спартака» готовятся к матчу в Белграде.

Сербия выйдет на ЧМ-2026?

Букмекеры практически не сомневаются в победе англичан в групповом турнире. Вероятность этого исхода оценивается чисто символической котировкой 1.05. На первое место Сербии «Бетсити» принимает ставки с коэффициентом 11.00.

Сколько команд выходит на ЧМ-2026?

Победители всех групп попадают в финальную стадию напрямую. Обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах.

