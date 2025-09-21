Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче АПЛ против «Ман Сити»

И снова Артета против Гвардиолы
Валентин Васильев

21 сентября «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 5-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов победить. Коэффициент на успех «Арсенала» — 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ман Сити», можно за 3.90 (около 24%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 25%). 

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Арсенала» приходится около 79% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 16% сделано на «Ман Юнайтед», еще приблизительно 5% — на ничью. 

Прогноз на матч «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.80. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.00

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Арсенал», и «Сити», сыграет коэффициент 1.72. Обратный исход идет за 2.12. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.75.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первой отличится команда Микеля Артеты, можно поставить за 1.63. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «горожан» составляют 2.35.

«Арсенал» набрал девять очков в четырех турах и идет вторым в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» на неделе одержали победу в стартовом матче Лиги чемпионов, победив на выезде «Атлетик» (2:0). На чемпионство лондонского клуба можно поставить с коэффициентом 2.85, а на то, что команда окажется в топ-2, можно сделать ставку за 1.65.

«Манчестер Сити» набрал шесть очков и занимает восьмое место. Подопечные Пепа Гвардиолы также начали с победы выступления в Лиге чемпионов, одолев «Наполи» 2:0.  На чемпионство «горожан» в АПЛ дают коэффициент 8.00, а на то, что «Сити» окажутся среди двух сильнейших клубов, можно сделать ставку за 2.90.

В прошлом сезоне клубы играли между собой дважды в чемпионате Англии. На своем поле «Арсенал» разгромно победил 5:1, а в Манчестере команды сыграли вничью 2:2. 

