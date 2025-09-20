Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 сентября 12:58ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал — Манчестер Сити, 21 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Главная афиша уикенд?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 21 сентября, в Английской премьер-лиге пройдет один из главных матчей сезона — лондонский «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Чем завершится противостояние двух грандов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

21.09.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер)

П1 - 1,93

Х - 3,90

П2 - 4,10

Турнир: Английская премьер-лига, пятый тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Стюарт Атвелл (главный), Константин Хатцидакис, Николас Хоптон (ассистенты), Крейг Поусон (резервный). Все — Англия

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»1024866338-271
«МС»6648102271-338

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Атлетик»

0:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

13.09.2025«Арсенал»

3:0

«Ноттингем Форест»

АПЛ

31.08.2025«Ливерпуль»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

23.08.2025«Арсенал»

5:0

«Лидс»

АПЛ

17.08.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Наполи»

Лига чемпионов

14.09.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

31.08.2025«Брайтон»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.08.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.08.2025«Вулверхэмптон»

0:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После четырех туров «Арсенал» уступает только «Ливерпулю», а «Манчестер Сити» замыкает топ-8.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль44009-412
2. Арсенал43019-19
3. Тоттенхэм43018-19
4. Борнмут43015-59
5. Челси42209-38
6. Сандерленд42115-37
7. Эвертон42115-37
8. Манчестер Сити42028-46
9. Кристал Пэлас41304-16
10. Ньюкасл Юнайтед41213-35
11. Фулхэм41213-45
12. Брентфорд41125-74
13. Брайтон41124-64
14. Манчестер Юнайтед41124-74
15. Ноттингем Форест41124-84
16. Лидс Юнайтед41121-64
17. Бернли41034-73
18. Вест Хэм41034-113
19. Астон Вилла40220-42
20. Вулверхэмптон40042-90

Прогноз на матч

Свернуть

Редко приходится видеть «Манчестер Сити» настолько явным аутсайдером по котировкам букмекеров. Но старт сезона команде Гвардиолы действительно удался хуже, чем «Арсеналу». Вдобавок «горожане» уже пять матчей подряд не могут победить лондонцев. Плюс игровая пауза столичной команды после Лиги чемпионов на пару дней дольше, что может сказаться на свежести.

Но ставка на исход в столь статусом матче всё же кажется слишком рискованной. Остановимся на, пожалуй, более очевидным вариантом с обоюдными голами. Атакующий потенциал у обеих команд выдающийся, что на старте сезона они уже не раз подтвердили.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальные прямые видеотрансляции АПЛ, в том числе матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», в России недоступны, но эфиры распространяются в тематических группах в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Жезус, Сака, Хаверц (все — травмы), Эдегор, Уайт (оба — под вопросом)

«Манчестер Сити»: Шерки, Аит-Нури, Филлипс, Стоунз, Ковачич, Мармуш (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал»«Манчестер Сити»:

Позиция«Арсенал»«МС»
Вратарь1. Райя25. Доннарумма
Защитник12. Тимбер45. Хусанов
Защитник6. Габриэл3. Диаш
Защитник3. Москера24. Гвардиол
Защитник33. Калафьори33. О'Райлли
Полузащитник23. Мерино16. Родри
Полузащитник 36. Субименди4. Рейндерс
Полузащитник41. Райс47. Фоден
Нападающий20. Мадуэке11. Доку
Нападающий10. Эзе20. Силва
Нападающий14. Дьёкереш9. Холанд
Главный тренерМикель АртетаХосеп Гвардиола

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Арсенала» можно с котировкой 1,93. Ничья и выигрыш «Ман Сити» идут за 3,90 и 4,10 соответственно.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 6,50.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»?

Свернуть

Официальные трансляции АПЛ в России недоступны. Однако тематические группы в социальных сетях регулярно публикуют прямые эфиры с русскоязычными комментаторами.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer133 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer467 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer467 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё