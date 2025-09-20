Арсенал — Манчестер Сити, 21 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 21 сентября, в Английской премьер-лиге пройдет один из главных матчей сезона — лондонский «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Чем завершится противостояние двух грандов?
Турнир: Английская премьер-лига, пятый тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Стюарт Атвелл (главный), Константин Хатцидакис, Николас Хоптон (ассистенты), Крейг Поусон (резервный). Все — Англия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|102
|48
|66
|338-271
|«МС»
|66
|48
|102
|271-338
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Атлетик»
0:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|13.09.2025
|«Арсенал»
3:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|31.08.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
|23.08.2025
|«Арсенал»
5:0
«Лидс»
АПЛ
|17.08.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Наполи»
Лига чемпионов
|14.09.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|31.08.2025
|«Брайтон»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.08.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.08.2025
|«Вулверхэмптон»
0:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
После четырех туров «Арсенал» уступает только «Ливерпулю», а «Манчестер Сити» замыкает топ-8.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|2. Арсенал
|4
|3
|0
|1
|9-1
|9
|3. Тоттенхэм
|4
|3
|0
|1
|8-1
|9
|4. Борнмут
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|5. Челси
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|6. Сандерленд
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|7. Эвертон
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|8. Манчестер Сити
|4
|2
|0
|2
|8-4
|6
|9. Кристал Пэлас
|4
|1
|3
|0
|4-1
|6
|10. Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|12. Брентфорд
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|13. Брайтон
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|14. Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|15. Ноттингем Форест
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|16. Лидс Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|17. Бернли
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|18. Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|4-11
|3
|19. Астон Вилла
|4
|0
|2
|2
|0-4
|2
|20. Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Редко приходится видеть «Манчестер Сити» настолько явным аутсайдером по котировкам букмекеров. Но старт сезона команде Гвардиолы действительно удался хуже, чем «Арсеналу». Вдобавок «горожане» уже пять матчей подряд не могут победить лондонцев. Плюс игровая пауза столичной команды после Лиги чемпионов на пару дней дольше, что может сказаться на свежести.
Но ставка на исход в столь статусом матче всё же кажется слишком рискованной. Остановимся на, пожалуй, более очевидным вариантом с обоюдными голами. Атакующий потенциал у обеих команд выдающийся, что на старте сезона они уже не раз подтвердили.
Легальные прямые видеотрансляции АПЛ, в том числе матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», в России недоступны, но эфиры распространяются в тематических группах в социальных сетях.
Потери
«Арсенал»: Жезус, Сака, Хаверц (все — травмы), Эдегор, Уайт (оба — под вопросом)
«Манчестер Сити»: Шерки, Аит-Нури, Филлипс, Стоунз, Ковачич, Мармуш (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«МС»
|Вратарь
|1. Райя
|25. Доннарумма
|Защитник
|12. Тимбер
|45. Хусанов
|Защитник
|6. Габриэл
|3. Диаш
|Защитник
|3. Москера
|24. Гвардиол
|Защитник
|33. Калафьори
|33. О'Райлли
|Полузащитник
|23. Мерино
|16. Родри
|Полузащитник
|36. Субименди
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|41. Райс
|47. Фоден
|Нападающий
|20. Мадуэке
|11. Доку
|Нападающий
|10. Эзе
|20. Силва
|Нападающий
|14. Дьёкереш
|9. Холанд
|Главный тренер
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Арсенала» можно с котировкой 1,93. Ничья и выигрыш «Ман Сити» идут за 3,90 и 4,10 соответственно.
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 6,50.
Официальные трансляции АПЛ в России недоступны. Однако тематические группы в социальных сетях регулярно публикуют прямые эфиры с русскоязычными комментаторами.