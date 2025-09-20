Арсенал — Манчестер Сити, 21 сентября: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Редко приходится видеть «Манчестер Сити» настолько явным аутсайдером по котировкам букмекеров. Но старт сезона команде Гвардиолы действительно удался хуже, чем «Арсеналу». Вдобавок «горожане» уже пять матчей подряд не могут победить лондонцев. Плюс игровая пауза столичной команды после Лиги чемпионов на пару дней дольше, что может сказаться на свежести.

Но ставка на исход в столь статусом матче всё же кажется слишком рискованной. Остановимся на, пожалуй, более очевидным вариантом с обоюдными голами. Атакующий потенциал у обеих команд выдающийся, что на старте сезона они уже не раз подтвердили.