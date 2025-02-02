Холанд или 17-летний вундеркинд: ставки на голы в центральном матче 24-го тура АПЛ «Арсенал» - «Манчестер Сити»

В первое воскресенье февраля в топ-лигах Европы пройдет несколько десятков матчей. Пожалуй, самый рейтинговый и ожидаемый состоится в столице Англии. Вице-чемпион АПЛ по итогам прошлого сезона принимает чемпиона. «Арсенал» - «Манчестер Сити» - безоговорочно главное событие уикенда в Великобритании, несмотря на то, что лидер в турнире сейчас другой.

Игра английских грандов пройдет на лондонском стадионе «Эмирейтс», вмещающем 60 383 зрителя. Первый свисток Питер Бэнкс из Мерсисайда даст в 19:30 по московскому времени. После 23 туров «Арсенал» занимает второе место в таблице, отставая на девять очков от «Ливерпуля». У «Ман Сити» положение значительно хуже: только четвертая позиция и уже «минус 15» от «Ливерпуля».

В столкновениях больших и равных команд на первый план часто выходит индивидуальное мастерство исполнителей, и прежде всего группы атаки. Понятно, что в составе гостей самое пристальное внимание зрителей будет приковано к норвежской «машине» марки Холанд. Нападающему «Манчестер Сити» по-прежнему нет равных в клубе по результативности: 18 голов в 23 турах чемпионата. А вот в гонке бомбардиров всей АПЛ Эрлинг пока только второй после лидера «Ливерпуля» Салаха (21 мяч).

У «Арсенала» столь ярко выраженного голеадора нет. Лучший снайпер команды в Премьер-лиге Кай Хаверц на 10 точных ударов отстает от Холанда. Удивительно, но аналитики Winline присвоили самый низкий коэффициент на гол в воскресном противостоянии не двум матерым мастерам, а 17-летнему юниору!

Коэффициент на взятие ворот чемпиона Итаном Нванери составляет 2.85. Это тем более поразительно, что 17-летний форвард только летом 2024 года был поднят из резервной в главную команду «Арсенала» и суммарно провел за основу 23 матча во всех турнирах. Результативность у 53-го номера лондонцев приличная как для его возраста (шесть голов), но пока еще не заоблачная. Если Итан откроет счет сегодня, сыграет ставка за 6.80, а если «закроет» - за 6.40.

Холанд и в этом топе идет вторым. На любой его гол в матче можно поставить за 3.00. Первый мяч Эрлинга котируется за 7.20, последний - за 6.80.

В случае успеха Хаверца букмекер умножит номинал пари на 3.50.