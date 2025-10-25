Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 октября 12:57ГлавнаяНовости

PARI: Team Spirit — фаворит в матче с Aurora на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

Игра за выход в плей-офф
Руслан Ипполитов

25 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 станут известны первые участники плей-офф. В матче за выход в следующую стадию сойдутся Aurora и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit. В предыдущих поединках в групповой стадии коллектив обыграл Team Yandex и Heroic, не отдав оппонентам ни одной карты. Поставить на победу состава Yatoro в грядущей серии можно с котировкой 1.30. Точный счет 2:0 в пользу Spirit можно взять за 1.94. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-17.5) составляет 1.75, а с форой (-21.5) — 2.15. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.20.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Aurora также идет со статистикой 2:0 — коллектив обыграл Runa Team и PARIVISION. Ставка на победу состава Nightfall доступна за 3.50. Коэффициент на Aurora с форой по картам (+1.5) составляет 1.76, а с форой (-1.5) — 6.80. Тотал фрагов ростера Nightfall в серии больше 45.5 можно взять за 1.90. Вероятность того, что на первой карте будет Ultrakill, оценивается котировкой 4.40.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. В плей-офф пройдут восемь лучших команд групповой стадии. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое