PARI: Team Spirit — фаворит в матче с Aurora на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

25 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 станут известны первые участники плей-офф. В матче за выход в следующую стадию сойдутся Aurora и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit. В предыдущих поединках в групповой стадии коллектив обыграл Team Yandex и Heroic, не отдав оппонентам ни одной карты. Поставить на победу состава Yatoro в грядущей серии можно с котировкой 1.30. Точный счет 2:0 в пользу Spirit можно взять за 1.94. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-17.5) составляет 1.75, а с форой (-21.5) — 2.15. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.20.

Aurora также идет со статистикой 2:0 — коллектив обыграл Runa Team и PARIVISION. Ставка на победу состава Nightfall доступна за 3.50. Коэффициент на Aurora с форой по картам (+1.5) составляет 1.76, а с форой (-1.5) — 6.80. Тотал фрагов ростера Nightfall в серии больше 45.5 можно взять за 1.90. Вероятность того, что на первой карте будет Ultrakill, оценивается котировкой 4.40.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. В плей-офф пройдут восемь лучших команд групповой стадии.