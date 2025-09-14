Ведомости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ

Калининградцы продолжат удивлять?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

14 сентября в восьмом туре Российской премьер-лиги «Балтика» примет «Зенит». Матч состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

«Балтика» стартовала в чемпионате успешнее, чем «Зенит». Несмотря на это, букмекеры считают фаворитами именно петербуржцев. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.77, что соответствует приблизительно 53% вероятности. Шансы на успех «Балтики» оцениваются котировкой 4.80 (около 20%). Ничья в линии PARI идет за 3.55(примерно 27%).

Клиенты PARI верят в «Балтику» еще меньше, чем эксперты. В общем обороте ставок на исход воскресного матча почти 92% приходится на «Зенит» и лишь около 6% — на победу хозяев. На ничью приходится примерно 2%.

Аналитики PARI не ждут от команд Андрея Талалаева и Сергея Семака результативной игры. Поставить на тотал больше 2.5 по голам можно по коэффициенту 2.10. В случае обратного исхода (не более двух мячей на двоих) сыграет ставка за 1.75.

Вероятность обмена голами котируется за 2.00, тогда как противоположный вариант доступен за 1.80. Поставить на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 по голам можно по коэффициенту 2.05. Если «Балтика» хотя бы раз поразит ворота «Зенита», сыграет ставка за 1.65.

Самый вероятный вариант на рынке «точный счет» — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.50. Ничьи 0:0 и 1:1 оценены котировками 7.00 и 7.50 соответственно. Победа питерцев 2:0 доступна за 8.00, со счетом 2:1 — за 9.00. Если «Балтика» одержит победу со счетом 1:0, сыграет ставка за 12.00. По ходу четырех матчей нового сезона РПЛ команда Сергея Семака уступала в счете, но при этом трижды уходила от поражения. Поставить на то, что «Зенит» будет проигрывать по ходу воскресного матча, но в итоге не проиграет, можно по коэффициенту 5.00.

Самая крупная ставка на воскресный матч среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на «Балтику» с форой (+1). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75.

В нынешнем сезоне «Балтика» выдала мощный старт и по праву считается главным открытием. За семь туров калининградцы набрали 15 очков и делят второе-четвертое места в турнирной таблице с ЦСКА и «Локомотивом», отставая всего на балл от «Краснодара». В свою очередь, «Зенит» выдал серию из четырех матчей без побед со второго по пятый тур и разогнался лишь в конце августа. На данный момент команда Сергея Семака обосновалась на пятой строчке с 12 очками.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. «Зенит», несмотря на трудности, остается главным фаворитом чемпионата — поставить на чемпионство петербуржцев можно по коэффициенту 2.60. Следом идут «Краснодар» (4.00) и ЦСКА (5.00). По оценке экспертов, максимум, на который сможет претендовать «Балтика», это место в четверке по итогам сезона. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 10.00.

Новое