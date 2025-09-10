Ведомости
Балтика — Зенит, 14 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

«Балтийское дерби» обещает быть зажигательным!
Валентин Васильев

В восьмом туре чемпионата России по футболу явно выделяются две пары - междусобойчик «Динамо» со «Спартаком» в Москве и «балтийское дерби» в Калининграде. Здесь расскажем о предматчевых раскладах в противостоянии «Балтики» и «Зенита». Прогноз на игру тоже в наличии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

14.09.2025, Вс

17:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 5.20

Х - 4.05

П2 - 1.63

Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»83624-21
«Зенит»63821-24

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2025«Зенит»

5:3

«Сьон»

Товарищеский матч

30.08.2025«Зенит»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург»

3:5

«Зенит»

FONBET Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

«Балтика» выше «Зенита» в таблице - еще пару месяцев назад представить такое было невозможно. Прямо сейчас это реальность. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

Свернуть

Всего три команды остаются непобедимыми в чемпионате России. Поразительно не столько даже отсутствие в этом кругу «Зенита», сколько присутствие «Балтики». Победитель первого дивизиона с первого тура на более высоком уровне дал понять, что и здесь намерен бороться за что-то более серьезное, чем банальное выживание. Команда Андрея Талалаева - однозначно главное открытие лета в РПЛ. А «Зенит» для нее мощнейший раздражитель, не слабее  «Спартака» или «Краснодара». Так что вице-чемпиона страны ожидает один из тяжелейших выездов осени. 

«Зенит» постепенно набирает обороты. После ничьей на поле «Спартака» питерцы выиграли четыре матча подряд, включая товарищеский со «Сьоном». Игровой ритм команда Семака определенно уловила. Вопрос только в том, в каком состоянии вернутся в Северную столицу многочисленные «сборники» «Зенита». В этом смысле Талалаеву несравнимо проще, чем Семаку. 

Интересно, что из пяти предыдущих матчей калининградцев четыре завершились со счетом 2:0 - дважды в их пользу и дважды - в пользу соперника (оба в кубковом турнире). И во всех пяти играх забивалось ровно по два мяча. У питерцев в этом плане наблюдается большее разнообразие - дважды по 5:3, по разу 2:2, 4:0, 2:0. 

Полагаем, что оба тренера максимально скрупулезно изучат команды друг друга и постараются минимизировать риск ошибок. Тотал меньше 2.5 в данном случае выглядит вполне реалистичным сценарием. 

Топы букмекеров

