Балтика — Зенит, 14 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Всего три команды остаются непобедимыми в чемпионате России. Поразительно не столько даже отсутствие в этом кругу «Зенита», сколько присутствие «Балтики». Победитель первого дивизиона с первого тура на более высоком уровне дал понять, что и здесь намерен бороться за что-то более серьезное, чем банальное выживание. Команда Андрея Талалаева - однозначно главное открытие лета в РПЛ. А «Зенит» для нее мощнейший раздражитель, не слабее «Спартака» или «Краснодара». Так что вице-чемпиона страны ожидает один из тяжелейших выездов осени.

«Зенит» постепенно набирает обороты. После ничьей на поле «Спартака» питерцы выиграли четыре матча подряд, включая товарищеский со «Сьоном». Игровой ритм команда Семака определенно уловила. Вопрос только в том, в каком состоянии вернутся в Северную столицу многочисленные «сборники» «Зенита». В этом смысле Талалаеву несравнимо проще, чем Семаку.

Интересно, что из пяти предыдущих матчей калининградцев четыре завершились со счетом 2:0 - дважды в их пользу и дважды - в пользу соперника (оба в кубковом турнире). И во всех пяти играх забивалось ровно по два мяча. У питерцев в этом плане наблюдается большее разнообразие - дважды по 5:3, по разу 2:2, 4:0, 2:0.

Полагаем, что оба тренера максимально скрупулезно изучат команды друг друга и постараются минимизировать риск ошибок. Тотал меньше 2.5 в данном случае выглядит вполне реалистичным сценарием.