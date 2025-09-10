Балтика — Зенит, 14 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В восьмом туре чемпионата России по футболу явно выделяются две пары - междусобойчик «Динамо» со «Спартаком» в Москве и «балтийское дерби» в Калининграде. Здесь расскажем о предматчевых раскладах в противостоянии «Балтики» и «Зенита». Прогноз на игру тоже в наличии.
Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|8
|3
|6
|24-21
|«Зенит»
|6
|3
|8
|21-24
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2025
|«Зенит»
5:3
«Сьон»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
«Балтика» выше «Зенита» в таблице - еще пару месяцев назад представить такое было невозможно. Прямо сейчас это реальность.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
Всего три команды остаются непобедимыми в чемпионате России. Поразительно не столько даже отсутствие в этом кругу «Зенита», сколько присутствие «Балтики». Победитель первого дивизиона с первого тура на более высоком уровне дал понять, что и здесь намерен бороться за что-то более серьезное, чем банальное выживание. Команда Андрея Талалаева - однозначно главное открытие лета в РПЛ. А «Зенит» для нее мощнейший раздражитель, не слабее «Спартака» или «Краснодара». Так что вице-чемпиона страны ожидает один из тяжелейших выездов осени.
«Зенит» постепенно набирает обороты. После ничьей на поле «Спартака» питерцы выиграли четыре матча подряд, включая товарищеский со «Сьоном». Игровой ритм команда Семака определенно уловила. Вопрос только в том, в каком состоянии вернутся в Северную столицу многочисленные «сборники» «Зенита». В этом смысле Талалаеву несравнимо проще, чем Семаку.
Интересно, что из пяти предыдущих матчей калининградцев четыре завершились со счетом 2:0 - дважды в их пользу и дважды - в пользу соперника (оба в кубковом турнире). И во всех пяти играх забивалось ровно по два мяча. У питерцев в этом плане наблюдается большее разнообразие - дважды по 5:3, по разу 2:2, 4:0, 2:0.
Полагаем, что оба тренера максимально скрупулезно изучат команды друг друга и постараются минимизировать риск ошибок. Тотал меньше 2.5 в данном случае выглядит вполне реалистичным сценарием.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
|PARI
|До миллиона рублей
|Конкурс, акция
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире «балтийское дерби» покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Балтика»: Мендель (травма)
«Зенит»: Караваев, Москвичев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Зенит»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|16. Андраде
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|4. Гассама
|25. Эракович
|Защитник
|Полузащитник
|10. Петров
|66. Вега
|Защитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Саусь
|9. Жерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. Петров
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Сергей Семак
|Главный тренер
Успешное пари на команду Талалаева в FONBET сулит более чем пятикратный выигрыш. Коэффициент на победу вице-чемпиона значительно ниже - 1.63. Ничья котируется за 4.05.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Коэффициенты букмекеров говорят в пользу гостей, а статистика встреч - в пользу хозяев. На шесть поражений от «Зенита» у «Балтики» приходится восемь побед.
Букмекеры считают наиболее реальным исходом минимальную победу гостей со счетом 1:0. Коэффициент на нее составляет 7.00.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Балтика» - «Зенит» в прямом эфире. Альтернативную бесплатную трансляцию предлагает официальный букмекер РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость - 400 рублей. Дети до 7 лет, ветераны ВОВ и инвалиды I и II групп могут посетить матч бесплатно.