Клиент PARI поставил 800 000 рублей на голы «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано»

17 февраля в заключительном матче 24-го тура Ла Лиги «Барселона» примет «Райо Вальекано». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Барселону» очевидным фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.23, что соответствует примерно 80% вероятности. Триумф «Райо Вальекано» котируется за 12.00 (около 8%). Ничья оценивается в 8.00 (примерно 12%).

Клиенты PARI уверены в победе каталонцев. На успех «Барселоны» приходится около 99% от общего объема ставок на исход игры.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум четыре мяча, можно за 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 3.5) котируется за 2.07. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75. Обратный вариант котируется за 2.00. В августе «Барселона» выиграла в гостях со счётом 2:1.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Барсы» со счётом 3:0. Она котируется за 8.50. Выигрыш каталонцев 2:0 оценивается в 9.00. Победе «Барселоны» 3:1 соответствует коэффициент 10.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 790 000 рублей на то, что «Барселона» забьет больше двух голов, по коэффициенту 1.30.

«Барса» занимает третье место в Ла Лиге, набрав 48 очков по итогам 23 туров. У мадридских «Реала» и «Атлетико», которые идут впереди, — 51 и 50 очков соответственно. «Барселона» в последних 11 матчах во всех турнирах не проиграла ни разу.

«Райо Вальекано» находится на шестом месте в таблице. В активе этой команды 35 очков, она отстает от «Вильярреала», идущего на пятом месте, на шесть баллов. «Райо Вальекано» не проигрывает в Ла Лиге вот уже восемь матчей.