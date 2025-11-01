«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги

1 ноября «Бавария» примет леверкузенский «Байер» в рамках девятого тура Бундеслиги. Соперники встретятся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают явными фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Баварии» принимают с коэффициентом 1.23, что соответствует 77% вероятности. Поставить на успех «Байера» можно за 10.50, а на ничью — за 7.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 9% и 14%.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе хозяев поля. Более 99% от общего объема ставок на исход игры приходится на победу «Баварии».

Аналитики ожидают результативный матч. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.27, а обратный исход доступен за 3.60.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче смогут отличиться обе команды. Если забьют и мюнхенцы, и «Байер», сыграет ставка за 1.65. Заключить пари на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно с котировкой 2.20. На гол в первые 15 минут матча можно поставить за 2.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 2.74 и включил в него пари на тотал «Баварии» больше двух мячей. Аналитики оценили вероятность такого развития событий котировкой 1.30.

«Бавария» выиграла во всех восьми матчах на старте чемпионата и лидирует в Бундеслиге. Более того, мюнхенцы победили во всех официальных матчах сезона. На неделе баварцы разгромили «Кельн» (4:1) в матче Кубка Германии. Поставить на чемпионство команды Венсана Компани можно с коэффициентом 1.02.

«Байер» уже успел сменить тренера — на место Эрика тен Хага пришел Каспер Юльманн. После восьми туров «аспириновые» идут на пятой позиции, набрав 17 очков. В своем последнем матче в рамках Кубка Германии клуб из Леверкузена победил «Падерборн» (4:2). Поставить на итоговый успех «Байера» в Бундеслиге можно за 30.00. На то, что команда завершат сезон в топ-2, предлагают коэффициент 3.20.