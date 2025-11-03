Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 ноября 6:03ГлавнаяНовости

Клиенты PARI верят в победу «Баварии» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Кто первым потеряет очки?
Валентин Васильев

4 ноября «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше. Коэффициент на успех «ПСЖ» — 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Бавария», можно за 2.75 (около 34%). Ничья котируется за 4.05 (приблизительно 24%). 

Клиенты PARI склоняются к успеху немецкого клуба. На победу мюнхенцев приходится примерно 54% от общего объема ставок на исход матча. Около 45% сделано на «ПСЖ», еще приблизительно 1% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.35. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 3.00.

Аналитики PARI уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «ПСЖ», и «Бавария», сыграет коэффициент 1.35. Обратный исход идет за 3.10. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.35.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа парижан 2:1 за 10.00. На то, что первой отличится команда Луиса Энрике, можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении баварцев составляют 1.95.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 105 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 12.69 и включил в него пари на то, что в матче будет меньше шести голов (ТМ 5.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.16. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 227 450 рублей.

«ПСЖ» выиграл все три матча на старте Лиги чемпионов и занимает первое место в турнирной таблице.  На то, что парижане смогут защитить свой титул, дают коэффициент 6.00, а на то, что команда Луиса Энрике окажется в тройке сильнейших по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 1.48.

У «Баварии» также девять очков после трех туров и вторая позиция в турнирной таблице. Более того, мюнхенцы выиграли абсолютно все матчи текущего сезона. На чемпионство команды Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 8.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа в топ-8, предлагают котировку 1.18.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Новости
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Новости
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Новости
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Новости
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Новости
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
Новости
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Новости

Новое