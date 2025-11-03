Клиенты PARI верят в победу «Баварии» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

4 ноября «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев чуть выше. Коэффициент на успех «ПСЖ» — 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Бавария», можно за 2.75 (около 34%). Ничья котируется за 4.05 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI склоняются к успеху немецкого клуба. На победу мюнхенцев приходится примерно 54% от общего объема ставок на исход матча. Около 45% сделано на «ПСЖ», еще приблизительно 1% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.35. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 3.00.

Аналитики PARI уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «ПСЖ», и «Бавария», сыграет коэффициент 1.35. Обратный исход идет за 3.10. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.35.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа парижан 2:1 за 10.00. На то, что первой отличится команда Луиса Энрике, можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении баварцев составляют 1.95.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 105 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 12.69 и включил в него пари на то, что в матче будет меньше шести голов (ТМ 5.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.16. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 227 450 рублей.

«ПСЖ» выиграл все три матча на старте Лиги чемпионов и занимает первое место в турнирной таблице. На то, что парижане смогут защитить свой титул, дают коэффициент 6.00, а на то, что команда Луиса Энрике окажется в тройке сильнейших по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 1.48.

У «Баварии» также девять очков после трех туров и вторая позиция в турнирной таблице. Более того, мюнхенцы выиграли абсолютно все матчи текущего сезона. На чемпионство команды Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 8.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа в топ-8, предлагают котировку 1.18.