23 октября 9:07ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 258 000 рублей на победу BB Team над VP

Это стартовый матч на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Руслан Ипполитов

23 октября стартует групповой этап FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из поединков первого тура сойдутся Virtus.pro и BB Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По мнению аналитиков, фаворитом матча будет BB Team. Поставить на успех состава gpK~ в грядущем поединке можно с котировкой 1.22. Победа BB Team со счетом 2:0 идет за 1.80. Коэффициент на состав gpK~ с форой по фрагам (-17.5) составляет 1.70, а с форой (-20.5) — 2.07. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.30.

Для обновленного интернационального состава VP это будет первый тир-1 турнир в новом сезоне. Ставка на победу ростера Daxak в грядущем матче доступна за 3.80. Коэффициент на VP с форой по картам (+1.5) составляет 1.90, а с форой (-1.5) — 7.30. Вероятность того, что на первой карте противостояния зрители увидят Ultrakill, оценивается котировкой 4.40.

Клиенты PARI не сомневаются в победе BB Team. На успех состава gpK~ приходится 99% от общего оборота пари на исход матча.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 258 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей FISSURE PLAYGROUND, включив в него ставку на победу BB Team за 1.19. Общий коэффициент экспресса составил 2.17.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. Фаворитами чемпионата, по оценкам аналитиков, будут Team Falcons, Tundra и PARIVISION. На чемпионство BB Team можно поставить с коэффициентом 8.00. Вероятность того, что трофей заберет VP, оценивается котировкой 75.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое