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24 января 13:46ГлавнаяНовости

Подкаст Cappuccino&Catenaccio возвращается в новом формате при участии БЕТСИТИ

Стримы по итогам главных футбольных событий
Руслан Ипполитов

C&C - подкаст Вадима Лукомского и Игоря Порошина об искусстве игры футбол, в котором обсуждают тактику, тренды и другие аспекты этого вида спорта. 

Раньше подкаст существовал в аудиоформате, а теперь будет выпускаться в видеоверсии с различными гостями из мира футбола. 

Новый формат подкаста выпускается при участии БЕТСИТИ и называется C&C Квартира, где студия оформлена в виде уютной московской квартиры с душевными разговорами о футболе. В месяц планируется три выпуска, а также стримы по итогам главных футбольных событий.
Посмотреть первый выпуск можно на YouTube и в

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