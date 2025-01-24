Подкаст Cappuccino&Catenaccio возвращается в новом формате при участии БЕТСИТИ

C&C - подкаст Вадима Лукомского и Игоря Порошина об искусстве игры футбол, в котором обсуждают тактику, тренды и другие аспекты этого вида спорта.

Раньше подкаст существовал в аудиоформате, а теперь будет выпускаться в видеоверсии с различными гостями из мира футбола.

Новый формат подкаста выпускается при участии БЕТСИТИ и называется C&C Квартира, где студия оформлена в виде уютной московской квартиры с душевными разговорами о футболе. В месяц планируется три выпуска, а также стримы по итогам главных футбольных событий.

Посмотреть первый выпуск можно на YouTube и в