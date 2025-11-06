Клиенты PARI уверены в победе «Бетиса» над «Лионом» в Лиге Европы

6 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы испанский «Бетис» примет на своем поле французский «Лион». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Бетис» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.75, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Лиона» котируется за 4.60 (около 20%). Ничья оценивается в 4.15 (примерно 24%). Предстоящая встреча станет первой между этими командами.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Бетиса» приходится около 88% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.25. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.67.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: победа «Бетиса» со счётом 2:1 и результативная ничья 1:1. Оба они котируются за 8.50. Если испанская команда выиграет со счётом 2:0, сыграет ставка за 9.50, их минимальная победа доступна за 9.00. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

После трех туров общего этапа «Бетис» расположился лишь на 16-м месте в таблице. Команда одержала одну победу (2:0 над «Лудогорцем») и дважды сыграла вничью (2:2 с «Ноттингем Форест» и 0:0 с «Генком»). Шансы команды выйти в плей-офф напрямую оцениваются коэффициентом 2.40. «Лион» был намного удачнее в первых трех турах: на счету команды три победы и ни одного пропущенного мяча. Французы считаются главными фаворитами на место в топ-3 общего этапа Лиги Европы. Поставить на это можно с коэффициентом 1.90.