В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2

14 августа стартует чемпионат BLAST Bounty Fall 2025 по Counter-Strike 2. На ивенте выступят восемь коллективов. Букмекерская компания PARI открыла линию на фаворитов турнира. По оценкам аналитиков , главным претендентом на трофей будет Team Vitality.

Team Vitality подходит к чемпионату в качестве лидера мирового зачета. Однако в июле коллектив ZywOo прервал свой винстрик, сенсационно уступив MOUZ в плей-офф IEM Cologne. В отборочных на BLAST Bounty Fall 2025 французский клуб выиграл оба матча со счетом 2:0, а снайпер состава ZywOo стал лучшим игроком этапа по индивидуальной статистике. Поставить на чемпионство Vitality можно с коэффициентом 1,90. Вероятность того, что ZywOo и компания дойдут до финала, оценивается котировкой 1,20.

Основным конкурентом Vitality, по оценкам аналитиков, будет Team Spirit. Коллектив из СНГ сейчас занимает третье место в мировом рейтинге. Spirit вместе с новичком zweih стала чемпионом недавно завершившегося IEM Cologne, где в финале обыграла MOUZ со счетом 3:0. Поставить на то, что ростер donk завоюет второй трофей подряд, можно с котировкой 3,75. Коэффициент на проход Spirit в финал BLAST Bounty Fall 2025 составляет 1,90.

На третьем месте в списке фаворитов расположилась MOUZ, которая находится на втором месте в мировом рейтинге. В квалификационном этапе коллектив обыграл OG и B8. На чемпионство ростера на BLAST Bounty Fall 2025 аналитики дают котировку 4,00. Вероятность того, что MOUZ два турнира подряд дойдет до финала, оценивается коэффициентом 2,00.

The Mongolz после финала мейджора в Остине дошла только до топ-6 на IEM Cologne. В отборочном этапе на BLAST Bounty Fall монгольский коллектив обыграл ENCE и Pain. Коэффициент на чемпионство The Mongolz составляет 6,00, а на выход ростера в финал — 3,00.

Aurora за последнее время потеряла сразу несколько позиций в мировом зачете, опустившись на девятую строчку. На двух предыдущих чемпионатах коллектив не поднимался выше топ-12. Однако в отборочном этапе Aurora обыграла FlyQuest и Heroic — оба матча завершились со счетом 2:0. Коэффициент на чемпионство Aurora составляет 12,00, а на выход ростера в финал — 6,00.

Astralis, занимающая в мировом рейтинге 12-е место, в отборочном этапе одолела Rare Atomи NAVI. При этом сразу три игрока датского клуба вошли в топ лучших участников квалификаций. Поставить на победу Astralis на BLAST Bounty Fall можно с коэффициентом 16,00, а на проход коллектива в финал — с котировкой 8,00.

Еще одним представителем СНГ на чемпионате станет Virtus.pro. После изменений в составе команда демонстрировала не лучшие результаты. Однако в отборочном этапе VP удалось обыграть MIBR и FaZe Clan. Вероятность того, что Virtus.pro завоюет трофей, оценивается котировкой 30,00, а на выход команды в финал аналитики дают коэффициент 15,00.

Главным аутсайдером чемпионата, по оценкам аналитиков, будет Team Liquid, которая сейчас занимает 17-е место в мировом рейтинге. В отборочном этапе коллектив Twistzz обыграл ECSTATIC и FURIA. Поставить на сенсационное чемпионство Liquid на BLAST можно с котировкой 35,00. Вероятность прохода коллектива в финал оценивается коэффициентом 17,50.

BLAST Bounty Fall 2025 пройдет с 14 по 17 августа на Мальте. Ивент начнется сразу с плей-офф в формате Single-Elimination. Команды будут разыгрывать призовой фонд в размере $480 тыс.