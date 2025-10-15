Мирослав Ромащенко: «Уже в 13 лет Дзюба отличался габаритами и балагурством»

Главный тренер «Урала» стал гостем подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Специалист рассказал о работе с Артемом Дзюбой, когда он был детским тренером в «Спартаке».



– Судя по вашим высказываниям о Артёме Дюзбе, кажется, что вы считаете его не просто топовым футболистом, но еще игроком-лидером с уникальным характером. Это верно?

– Абсолютно верно. Он – спортсменистый парень. Это человек, у которого в крови азарт, страсть, любовь к футболу, любовь ко всем видам спорта, любовь к тому, что он делает. Он заводится.

Я всегда о нём в восторженных тонах говорю. И знаю его давным-давно. Моя работа, начало моего тренерского пути, как раз связано именно с работой в школе московского «Спартака», с 1988 годом я работал. Это как раз возраст Артёма Дзюбы. И наше знакомство было в раздевалке манежа, он сидел на выходе и как всегда хорохорился.

– Сколько ему лет было?

– По-моему, лет 13 было. Это был всё тот же парень – уверенный в себе, хохотун, который также держал команду всю в руках и был активным.

– Вас как тренера это не пугало? Он не разбалтывал ее?

– Нет, почему? Я еще какой тренер? Я не знал, как свистнуть в свисток поначалу, я знакомился с ребятами.

Я просто помню его. Он тогда выделялся уже своими габаритами и вот этим вот балагурством. Но при этом стоит отметить, всегда ему была важна правильная подготовка к матчу. На том уровне, в детстве, он всегда целенаправленно и правильно фокусировался на этой работе, и к каждой игре подходил очень-очень ответственно.

Он ненавидел проигрывать даже в тренировочном процессе, я уже не говорю про дуэли в игре или, не дай бог, команда уступала кому-то.

***

Также Ромащенко рассказал о юморе Дзюбы в сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Он был такой позитивный, потому что юмор Дзюбы помогал очень здорово. Артём – очень умный парень. И он иногда специально подходил к определенным игрокам в определенные моменты и своим добрым юмором снимал напряжение.

Футболисты находились в замкнутом пространстве, на одной территории, и нет-нет, но в голове всегда держали какие-то вещи: турнир – чемпионат мира, эмоции, анализ. И Дзюба периодически снимал таким образом напряжение. В той сборной всё было позитивно, это то, что Артём с блеском умеет делать», — отметил Ромащенко.