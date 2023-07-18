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18 июля 7:32ГлавнаяНовости

БАТЭ – Партизани, Зриньски – Урарту, Струга – Жальгирис, Флора – Ракув, Шериф – Фарул: где смотреть матчи 1-го раунда Лиги чемпионов УЕФА

Сразу два российских тренера стартуют на этой стадии
Валентин Васильев
Источник: uefa.com
Источник: uefa.com

Во вторник-среду, 18-19 июля, состоятся ответные матчи первого раунда Лиги чемпионов УЕФА. В числе прочих на этой стадии турнира представлены сильнейшие клубы большинства бывших республик Советского Союза - Армении, Азербайджана, Беларуси и стран Прибалтики. Кроме того, за выход в следующий раунд поборется “Ференцварош” Станислава Черчесова.

В программе вторника запланировано восемь матчей: 

  • 18:00. "Струга" – "Жальгирис". Первый матч - 0:0
  • 20:00. "Маккаби" Х – "Хамрун Спартанс". Первый матч - 4:0
  • 20:00. "Флора" – "Ракув". Первый матч - 0:1
  • 20:00. "Шериф" – "Фарул". Первый матч - 0:1
  • 21:00. "Зриньски" – "Урарту". Первый матч - 1:0
  • 21:00. БАТЭ – "Партизани". Первый матч - 1:1
  • 21:00. ТНС – "Хеккен". Первый матч - 1:3
  • 22:15. "Брейдаблик" – "Шэмрок Роверс". Первый матч - 1:0


Каналы холдинга “Матч ТВ” не показывают игры ранних стадий Лиги чемпионов. Альтернативу телевизионной трансляции предлагают зарегистрированным пользователям официальные сайты легальных букмекерских контор - в частности, «Лиги Ставок» и Winline.

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