БАТЭ – Партизани, Зриньски – Урарту, Струга – Жальгирис, Флора – Ракув, Шериф – Фарул: где смотреть матчи 1-го раунда Лиги чемпионов УЕФА

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Во вторник-среду, 18-19 июля, состоятся ответные матчи первого раунда Лиги чемпионов УЕФА. В числе прочих на этой стадии турнира представлены сильнейшие клубы большинства бывших республик Советского Союза - Армении, Азербайджана, Беларуси и стран Прибалтики. Кроме того, за выход в следующий раунд поборется “Ференцварош” Станислава Черчесова.
В программе вторника запланировано восемь матчей:
Каналы холдинга “Матч ТВ” не показывают игры ранних стадий Лиги чемпионов. Альтернативу телевизионной трансляции предлагают зарегистрированным пользователям официальные сайты легальных букмекерских контор - в частности, «Лиги Ставок» и Winline.
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