Лига чемпионов УЕФА, 2-й тур, расписание матчей, трансляции

В среду, 4 октября, состоятся восемь матчей второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. В том числе сыграет и действующий обладатель трофея: “Манчестер Сити" ожидает непростой выездной матч с “РБ Лейпциг”.

Большинство игр среды покажут телеканалы холдинга “Матч ТВ”. Вашему вниманию полное расписание прямых трансляций:

Группа H

19:45. "Антверпен" – "Шахтер"

22:00. "Порту" – "Барселона". “Матч ТВ”

Группа E

19:45. "Атлетико" М – "Фейеноорд". “Матч ТВ”

22:00. "Селтик" – "Лацио"

Группа F

22:00. "Ньюкасл" – "ПСЖ". “Матч. Футбол 2”

22:00. "Боруссия" Д – "Милан". “Матч. Футбол 1”

Группа G

22:00. "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити". “Матч. Футбол 3”

22:00. "Црвена Звезда" – "Янг Бойз"

В режиме онлайн обо всех матчах дня расскажет кабельный канал “Матч Премьер” (начало трансляции - 21:45 мск).

Также прямые трансляции матчей ЛЧ зарегистрированным пользователям предлагает ресурс uefa.tv и некоторые официальные сайты легальных букмекерских контор России.