Лига чемпионов 2023/24: расписание, участники, фавориты

10 июня финальным матчем в Стамбуле между “Манчестер Сити” и “Интером” завершился 68-й сезон Кубка/Лиги чемпионов, а уже 27-го числа стартует новый розыгрыш. Откроют его самые маленькие, согласно рейтингу УЕФА, футбольные страны Европы: на предварительном этапе чемпионы Андорры, Черногории, Македонии и Исландии в мини-турнире (полуфиналы, финал) разыграют одну путевку в первый раунд.

На следующей стадии в борьбу вступят 29 лучших клубов из ассоциаций, занимающих с 22 по 51 место в континентальной клубной классификации (кроме Лихтенштейна, не имеющего своего национального чемпионата). Первые матчи основной сетки состоятся 11-12 июля, ответные - 18-19-го.