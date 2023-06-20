Лига чемпионов 2023/24: расписание, участники, фавориты

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10 июня финальным матчем в Стамбуле между “Манчестер Сити” и “Интером” завершился 68-й сезон Кубка/Лиги чемпионов, а уже 27-го числа стартует новый розыгрыш. Откроют его самые маленькие, согласно рейтингу УЕФА, футбольные страны Европы: на предварительном этапе чемпионы Андорры, Черногории, Македонии и Исландии в мини-турнире (полуфиналы, финал) разыграют одну путевку в первый раунд.
На следующей стадии в борьбу вступят 29 лучших клубов из ассоциаций, занимающих с 22 по 51 место в континентальной клубной классификации (кроме Лихтенштейна, не имеющего своего национального чемпионата). Первые матчи основной сетки состоятся 11-12 июля, ответные - 18-19-го.
На этой стадии в борьбу включатся сразу девять чемпионов бывших советских республик и два российских тренера - Станислав Черчесов с венгерским “Ференцварошем” и Дмитрий Гунько с армянским “Урарту”. Все пары этой стадии:
Крупнейшие букмекерские конторы России еще до старта нового розыгрыша выкатили линии на победителя турнира. Большим разнообразием рейтинг фаворитов у разных компаний не отличается, да и коэффициенты приблизительно одинаковые.
Тройка главных претендентов на победу в сезоне-2023/24 выглядит так: “Манчестер Сити", “Бавария”, “Пари Сен-Жермен”. Испанские гранды - “Реал” и “Барселона” - расположились за пределами топ-3, на четвертом и пятом местах соответственно. Коэффициент на повторение успеха командой Хосепа Гвардиолы сейчас от 3,00 до 3,50.
|“Манчестер Сити”
|“Бавария”
|“Реал”
|“ПСЖ”
|“Барселона”
|«Лига Ставок»
|3,50
|7,50
|10,00
|10,00
|13,00
|«Бетсити»
|3,50
|7,00
|11,50
|10,00
|13,00
|«Бетбум»
|3,00
|8,00
|11,00
|10,00
|13,00
|«Олимп»
|3,00
|8,00
|11,00
|10,00
|13,00
Мягко говоря, невысокие. В БК «Олимп» поставить на такого рода мегасенсацию можно с такими коэффициентами:
Решающий матч турнира состоится 1 июня 2024 на стадионе “Уэмбли” в Лондоне.
Схема начисления призовых в ЛЧ:
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