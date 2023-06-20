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20 июня 7:44ГлавнаяАналитика

Лига чемпионов 2023/24: расписание, участники, фавориты

Аналитики назвали фаворитов нового сезона ЛЧ
Валентин Васильев
Источник: соцсети "Манчестер Сити"
Источник: соцсети "Манчестер Сити"

10 июня финальным матчем в Стамбуле между “Манчестер Сити” и “Интером” завершился 68-й сезон Кубка/Лиги чемпионов, а уже 27-го числа стартует новый розыгрыш. Откроют его самые маленькие, согласно рейтингу УЕФА, футбольные страны Европы: на предварительном этапе чемпионы Андорры, Черногории, Македонии и Исландии в мини-турнире (полуфиналы, финал) разыграют одну путевку в первый раунд. 

На следующей стадии в борьбу вступят 29 лучших клубов из ассоциаций, занимающих с 22 по 51 место в континентальной клубной классификации (кроме Лихтенштейна, не имеющего своего национального чемпионата). Первые матчи основной сетки состоятся 11-12 июля, ответные - 18-19-го. 

Кто сыграет в первом раунде Лиги чемпионов сезона-2023/24

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На этой стадии в борьбу включатся сразу девять чемпионов бывших советских республик и два российских тренера - Станислав Черчесов с венгерским “Ференцварошем” и Дмитрий Гунько с армянским “Урарту”. Все пары этой стадии:

  • "Хэккен" - "Нью-Сейнтс"
  • "Баллкани" - Лудогорец"
  • "Шемрок Роверс" - победитель предварительного раунда
  • "Жальгирис" - "Струга"
  • "Клаксвик" - "Ференцварош"
  • "Олимпия" - "Валмиера"
  • ХИК - "Ларне"
  • "Линкольн" - "Карабах"
  • "Ракув" - "Флора"
  • "Слован" - "Свифт Хеспер"
  • "Фарул" - "Шериф"
  • "Хамрун Спартанс" - "Маккаби"
  • "Урарту" - "Зриньски"
  • "Партизани" - БАТЭ
  • "Астана" - "Динамо" Тбилиси

Кто выиграет Лигу чемпионов 2023/24

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Крупнейшие букмекерские конторы России еще до старта нового розыгрыша выкатили линии на победителя турнира. Большим разнообразием рейтинг фаворитов у разных компаний не отличается, да и коэффициенты приблизительно одинаковые. 

Тройка главных претендентов на победу в сезоне-2023/24 выглядит так: “Манчестер Сити", “Бавария”, “Пари Сен-Жермен”. Испанские гранды - “Реал” и “Барселона” - расположились за пределами топ-3, на четвертом и пятом местах соответственно. Коэффициент на повторение успеха командой Хосепа Гвардиолы сейчас от 3,00 до 3,50. 

 “Манчестер Сити”“Бавария”“Реал”“ПСЖ”“Барселона”
«Лига Ставок»3,507,5010,0010,0013,00
«Бетсити»3,507,0011,5010,0013,00
«Бетбум»3,008,0011,0010,0013,00
«Олимп»3,008,0011,0010,0013,00

Каковы шансы на победу в ЛЧ команд из бывшего СССР?

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Мягко говоря, невысокие. В БК «Олимп» поставить на такого рода мегасенсацию можно с такими коэффициентами:

  • “Шахтер” - 260,00
  • “Карабах” - 800,00
  • “Шериф” - 800,00
  • “Астана” - 1000,00
  • “Динамо” Тбилиси - 1000,00
  • “Жальгирис” - 1000,00
  • “Флора” - 1600,00
  • “Урарту” (Армения)

Где пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2023/24

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Решающий матч турнира состоится 1 июня 2024 на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. 

Сколько денег получит победитель Лиги чемпионов

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Схема начисления призовых в ЛЧ:

  • выход в групповой этап турнира — 15,64 млн
  • каждая победа в группе - 2,8 млн
  • каждая ничья в группе - 930 тыс
  • выход в 1/8 финала - 9,6 млн
  • выход в четвертьфинал - 10,6 млн
  • выход в полуфинал - 12,5 млн
  • выход в финал - 15,5 млн
  • победа в финале - 4,5 млн
Ранее по теме:Лига чемпионов 2023/24: расписание, участники, фавориты
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