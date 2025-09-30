Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

30 сентября «Челси» и «Бенфика» встретятся в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают хозяев фаворитами матча. Коэффициент на успех «Челси» — 1.65, что соответствует примерно 59% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Бенфика», можно за 5.40 (около 18%). Ничья котируется за 4.10 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Челси» приходится около 98% от общего объема ставок на исход встречи.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.67. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.25.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Челси», и «Бенфика», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.17. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа лондонцев 2:0 или 2:1 за 9.00. На то, что первой отличится команда Энцо Марески, можно поставить за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении португальцев составляют 2.85.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 161 191 рубль. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 9.93 и включил в него пари на то, что «Челси» забьет больше одного гола (ИТБ 1). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.15.

«Челси» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, уступив «Баварии» 1:3. После этого команда проиграла еще и два матча в АПЛ — «МЮ» (1:2) и «Брайтону» (1:3), разбавив эту серию неудач успехом в матче Кубка лиги против «Линкольн Сити» (2:1). На победу клуба из Лондона в Лиге чемпионов дают коэффициент 15.00, а на то, что команда Энцо Марески окажется в восьмерке сильнейших по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 2.55.

«Бенфика» также начала свой путь в Лиге чемпионов с неудачи — домашнего поражения от «Карабаха» (2:3). После этого клуб уволил Бруну Лаже, на смену которому пришел Жозе Моуринью. На чемпионство «орлов» можно поставить с коэффициентом 250.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа на местах с 9-го по 24-е и продолжит борьбу в стыковых матчах, предлагают котировку 2.65.

Лига чемпионов второй год подряд проходит в новом формате. 36 команд составляют общую турнирную таблицу. Каждый клуб на первом этапе сыграет восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Лучшие восемь команд пройдут напрямую в плей-офф, занявшие 9-24 места сыграют стыковые матчи, а худшие 12 коллективов завершает евросезон.