Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 декабря 10:33ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на ничью в основное время матча КХЛ ЦСКА — «Динамо»

Полные расклады перед дерби
Валентин Васильев

21 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московские ЦСКА и «Динамо». Игра начнется в 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, обе команды имеют равные шансы. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет также 2.45 (39%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (22%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.90. На итоговый успех динамовцев также можно сделать ставку с коэффициентом 1.90.

Клиенты PARI склоняются к тому, что команды не смогут выявить победителя за три периода. На ничью по итогам 60 минут приходится около 67% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 25% сделано на «Динамо», еще приблизительно 8% — на ЦСКА. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 58% на 42% в пользу бело-голубых.

По оценке аналитиков, матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.15, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.70

У ЦСКА 17 побед в 37 играх и седьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Игоря Никитина завоюет Кубок Гагарина, можно за 16.00. На то, что «армейцы» станут первыми на Западе, предлагают котировку 20.00.

«Динамо» одержало 23 победы в 36 матчах, бело-голубые занимают четвертое место на Западе. Букмекеры оценивают шансы команды Вячеслава Козлова выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 20.00. На то, что «Динамо» станет лучшим на Западе, предлагают заключить пари за 7.80.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости

Новое