Клиенты PARI ставят на ничью в основное время матча КХЛ ЦСКА — «Динамо»

21 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московские ЦСКА и «Динамо». Игра начнется в 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, обе команды имеют равные шансы. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 2.45. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет также 2.45 (39%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (22%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.90. На итоговый успех динамовцев также можно сделать ставку с коэффициентом 1.90.

Клиенты PARI склоняются к тому, что команды не смогут выявить победителя за три периода. На ничью по итогам 60 минут приходится около 67% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 25% сделано на «Динамо», еще приблизительно 8% — на ЦСКА. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 58% на 42% в пользу бело-голубых.

По оценке аналитиков, матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.15, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.70.

У ЦСКА 17 побед в 37 играх и седьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Игоря Никитина завоюет Кубок Гагарина, можно за 16.00. На то, что «армейцы» станут первыми на Западе, предлагают котировку 20.00.

«Динамо» одержало 23 победы в 36 матчах, бело-голубые занимают четвертое место на Западе. Букмекеры оценивают шансы команды Вячеслава Козлова выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 20.00. На то, что «Динамо» станет лучшим на Западе, предлагают заключить пари за 7.80.