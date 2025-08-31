Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Краснодаром» в седьмом туре РПЛ

31 августа в центральном матче седьмого тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Краснодар». Встреча бронзового призера с действующим чемпионом страны пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне игры и рассказала о ставках клиентов на воскресное топ-событие.

До игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 36% вероятности. Котировки на триумф «Краснодара» составляют 2.75 (приблизительно 34%). Ничья в линии PARI идет за 3.20 (около 30%).

Клиенты PARI отдают предпочтение ЦСКА. На победу красно-синих приходится 57% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 27% от всего оборота пари сделано в пользу триумфа «Краснодара», а 16% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито не более двух мячей. Ставки на это событие принимаются за 1.80. Если команды Фабио Челестини и Мурада Мусаева пробьют тотал больше 2.5 по голам, сыграет ставка за 2.00. Стоит отметить, что за стартовые шесть туров чемпионата ставка на ТБ 2.5 в матчах с участием ЦСКА и «Краснодара» зашла по четыре раза.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.75. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.10. На отрезке из шести туров РПЛ ставка «обе забьют» сыграла в пяти матчах с участием ЦСКА и лишь двух — с участием «Краснодара».

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Ставки на ЦСКА с нулевой форой доступны за 1.85, на «Краснодар» — за 1.95. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.60. В активе «Краснодара» в этом чемпионате четыре победных матча «на ноль», а ЦСКА еще ни разу не выигрывал с сухим счетом.

По итогам шести туров чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками, а ЦСКА находится на второй строчке с 14 баллами. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: «Краснодар» выиграл на своем поле в августе со счетом 2:1, а ЦСКА в мае — 1:0.

В линии PARI главным фаворитом чемпионата считается «Зенит». Поставить на победу петербуржцев по итогам сезона-2025/26 можно за 3.10. Шансы «Краснодара» защитить титул котируются за 3.25, шансы ЦСКА — за 5.00. Если команда Мусаева финиширует на первом-втором местах, сыграет ставка за 1.75, аналогичная котировка на ЦСКА составляет 2.50.