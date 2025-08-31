Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



31 августа 11:20ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Краснодаром» в седьмом туре РПЛ

Главный матч последнего дня лета
Валентин Васильев

31 августа в центральном матче седьмого тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Краснодар». Встреча бронзового призера с действующим чемпионом страны пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне игры и рассказала о ставках клиентов на воскресное топ-событие.

До игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 36% вероятности. Котировки на триумф «Краснодара» составляют 2.75 (приблизительно 34%). Ничья в линии PARI идет за 3.20 (около 30%).

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI отдают предпочтение ЦСКА. На победу красно-синих приходится 57% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 27% от всего оборота пари сделано в пользу триумфа «Краснодара», а 16% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито не более двух мячей. Ставки на это событие принимаются за 1.80. Если команды Фабио Челестини и Мурада Мусаева пробьют тотал больше 2.5 по голам, сыграет ставка за 2.00. Стоит отметить, что за стартовые шесть туров чемпионата ставка на ТБ 2.5 в матчах с участием ЦСКА и «Краснодара» зашла по четыре раза.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.75. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.10. На отрезке из шести туров РПЛ ставка «обе забьют» сыграла в пяти матчах с участием ЦСКА и лишь двух — с участием «Краснодара».

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Ставки на ЦСКА с нулевой форой доступны за 1.85, на «Краснодар» — за 1.95. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.60. В активе «Краснодара» в этом чемпионате четыре победных матча «на ноль», а ЦСКА еще ни разу не выигрывал с сухим счетом.

По итогам шести туров чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками, а ЦСКА находится на второй строчке с 14 баллами. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: «Краснодар» выиграл на своем поле в августе со счетом 2:1, а ЦСКА в мае — 1:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА — «КРАСНОДАР»

В линии PARI главным фаворитом чемпионата считается «Зенит». Поставить на победу петербуржцев по итогам сезона-2025/26 можно за 3.10. Шансы «Краснодара» защитить титул котируются за 3.25, шансы ЦСКА — за 5.00. Если команда Мусаева финиширует на первом-втором местах, сыграет ставка за 1.75, аналогичная котировка на ЦСКА составляет 2.50.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Новости
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
Новости
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET вместе с Сергеем Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»
FONBET вместе с Сергеем Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»
Новости
«Быков и Захаркин пообещали, что мы будем играть вместе». Сергей Федоров рассказал о ЧМ-2008
«Быков и Захаркин пообещали, что мы будем играть вместе». Сергей Федоров рассказал о ЧМ-2008
Новости
«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»
«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»
Новости
Победа «Урала» над «Волгой» принесла клиенту PARI более 2 000 000 рублей
Победа «Урала» над «Волгой» принесла клиенту PARI более 2 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Бенфики» над «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ
Клиенты PARI уверены в победе «Бенфики» над «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ
Новости
Клиенты PARI полагают, что «Динамо» победит «Крылья Советов» в матче Кубка России
Клиенты PARI полагают, что «Динамо» победит «Крылья Советов» в матче Кубка России
Новости
L’One стал новым амбассадором FONBET
L’One стал новым амбассадором FONBET
Новости

Новое

Читать все новости