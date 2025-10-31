Ведомости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»

Первая игра 14-го тура
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

31 октября ЦСКА примет «Пари НН» в рамках 14-го тура РПЛ. Соперники встретятся на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу ЦСКА принимаются по коэффициенту 1.43, что соответствует 67% вероятности. Поставить на успех «Пари НН» можно за 7.50, если же команды поделят очки, сыграет ставка за 5.10. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 19%.

Клиенты PARI в основном согласны с букмекерами. Более 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу ЦСКА. Один из клиентов поставил 250 000 рублей на успех «армейцев» в составе экспресса из девяти событий. Остальные ставки также пришлись на победу фаворитов в различных футбольных лигах, либо на их проход в следующий этап турниров. Суммарный коэффициент купона составил 4.72, при этом одна из ставок уже рассчитана выигрышем. Если остальные события завершатся с нужным результатом, выплата игроку составит 1 180 000 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.67, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25.

При этом букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.85. Если же забьет только ЦСКА, сыграет ставка за 2.45.

ЦСКА победил в четырех из пяти прошедших туров РПЛ и замыкает тройку лидеров в турнирной таблице с 27 очками. Аналитики считают, что «армейцы» сохраняют хорошие шансы на титул — ставки на их победу в текущем сезоне принимаются по коэффициенту 5.50.

А вот «Пари НН» не побеждает уже пять туров подряд и находится в конце турнирной таблицы, набрав всего семь очков в прошедших 13 матчах. Нижегородцы считаются одними из главных претендентов на вылет — если команда завершит сезон на 15-16 месте, сыграет ставка за 1.80.

Новое