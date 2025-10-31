ЦСКА — Пари НН, 31 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Встреча между ЦСКА и «Пари НН» откроет программу 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом матче армейцы с трудом дожали «Крылья Советов» (1:0) на своем поле, в то время как «Пари НН» отнял очки у феноменальной «Балтики». Получится ли у красно-синих продолжить погоню за первой строчкой?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Главный судья: пока не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|9
|4
|2
|29-14
|«Пари НН»
|2
|4
|9
|14-29
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
|3:2
|«Акрон»
Кубок России
|18.10.2025
|«Локомотив»
3:0
ЦСКА
РПЛ
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:1 (после серии пенальти)
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|05.10.2025
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей ЦСКА и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|13.10.2024
|ЦСКА
2:2
«Пари НН»
Товарищеский матч
|01.10.2024
|«Пари НН»
0:2
ЦСКА
Кубок России
|14.08.2024
|ЦСКА
2:1 (после серии пенальти)
«Пари НН»
Кубок России
|27.07.2024
|«Пари НН»
0:3
ЦСКА
РПЛ
ЦСКА располагается в группе лидеров текущего сезона, в то время как «Пари НН» замыкает турнирную таблицу.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|2. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|3. ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|23-13
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-24
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|13
|1
|2
|10
|9-23
|7
ЦСКА стабильно набирает очки с командами из второй части турнирной таблицы в нынешнем сезоне. С начала сезона армейцы допустили лишь две осечки, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0) и проиграв «Ростову» (0:1) вдевятером. Команда Фабио Челестини играет в агрессивный атакующий футбол, требующий высокой интенсивности.
«Пари НН» показал проблески жизни в последнем матче с крепкой «Балтикой» (0:0). Команда Алексея Шпилевского создала больше опасных моментов, в том числе четыре раза попала в створ. Однако усилий нижегородцев хватило лишь на ничью – это были первые очки команды в чемпионате впервые с середины сентября.
ЦСКА имеет ресурсы для того, чтобы прибавить в атакующих действиях. В предыдущем матче с «Крыльями» красно-синие имели не один момент для взятия ворот. Считаем, что оборона «Пари НН» не выдержит напор постоянных атак соперника. Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с форой (-1,5).
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Москве покажет тематический канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платно по подписке
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Де Лусиано, Матеуш (оба - травмы)
«Пари НН»: Эктов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Пари НН»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гайич
|3. Коледин
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|24. Фарина
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|25. Карич
|Защитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|40. Олусегун
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Вильягра
|77. Ивлев
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|6. Сарфо
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|88. Лесовой
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Алеррандро
|20. Боселли
|Нападающий
|Нападающий
|17. Глебов
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Эксперты БК Марафон считают хозяев поля явными фаворитами матча, предложив за их победу коэффициент 1.41. Итоговый успех нижегородцев котируется высоко - 7.70. В случае ничьи клиент может увеличить банк более чем в пять раз.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 6.00 - трейдеры установили на победу армейцев со счетом 2:0.
Бесплатно игру покажет тематический канал «Матч Премьер»
Билеты на игру реализуются на официальном сайте красно-синих.