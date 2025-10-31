ЦСКА — Пари НН, 31 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА стабильно набирает очки с командами из второй части турнирной таблицы в нынешнем сезоне. С начала сезона армейцы допустили лишь две осечки, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0) и проиграв «Ростову» (0:1) вдевятером. Команда Фабио Челестини играет в агрессивный атакующий футбол, требующий высокой интенсивности.

«Пари НН» показал проблески жизни в последнем матче с крепкой «Балтикой» (0:0). Команда Алексея Шпилевского создала больше опасных моментов, в том числе четыре раза попала в створ. Однако усилий нижегородцев хватило лишь на ничью – это были первые очки команды в чемпионате впервые с середины сентября.

ЦСКА имеет ресурсы для того, чтобы прибавить в атакующих действиях. В предыдущем матче с «Крыльями» красно-синие имели не один момент для взятия ворот. Считаем, что оборона «Пари НН» не выдержит напор постоянных атак соперника. Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с форой (-1,5).