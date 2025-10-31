Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 октября 7:33ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА — Пари НН, 31 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Армейцы продолжают погоню за первой строчкой в таблице
Руслан Ипполитов

Встреча между ЦСКА и «Пари НН» откроет программу 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом матче армейцы с трудом дожали «Крылья Советов» (1:0) на своем поле, в то время как «Пари НН» отнял очки у феноменальной «Балтики». Получится ли у красно-синих продолжить погоню за первой строчкой?

 Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА

31.10.2025, Пт

19:00 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.41

Х - 5.15

П2 - 7.70

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 14-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Главный судья: пока не назначен

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА94229-14
«Пари НН»24914-29

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА       3:2«Акрон»

Кубок России

18.10.2025«Локомотив»

3:0

ЦСКА

РПЛ

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

01.10.2025«Локомотив»

0:1 (после серии пенальти)

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

05.10.2025«Сочи»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

Последние пять матчей ЦСКА и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

13.10.2024ЦСКА

2:2

«Пари НН»

Товарищеский матч

01.10.2024«Пари НН»

0:2

ЦСКА

Кубок России

14.08.2024ЦСКА

2:1 (после серии пенальти)

«Пари НН»

Кубок России

27.07.2024«Пари НН» 

0:3

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

ЦСКА располагается в группе лидеров текущего сезона, в то время как «Пари НН» замыкает турнирную таблицу.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1392225-729
2. Локомотив1376030-1727
3. ЦСКА1383223-1327
4. Зенит1375126-2426
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1312109-237

Прогноз на матч

Свернуть

ЦСКА стабильно набирает очки с командами из второй части турнирной таблицы в нынешнем сезоне. С начала сезона армейцы допустили лишь две осечки, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0) и проиграв «Ростову» (0:1) вдевятером. Команда Фабио Челестини играет в агрессивный атакующий футбол, требующий высокой интенсивности. 

«Пари НН» показал проблески жизни в последнем матче с крепкой «Балтикой» (0:0). Команда Алексея Шпилевского создала больше опасных моментов, в том числе четыре раза попала в створ. Однако усилий нижегородцев хватило лишь на ничью – это были первые очки команды в чемпионате впервые с середины сентября.

ЦСКА имеет ресурсы для того, чтобы прибавить в атакующих действиях. В предыдущем матче с «Крыльями» красно-синие имели не один момент для взятия ворот. Считаем, что оборона «Пари НН» не выдержит напор постоянных атак соперника. Наш прогноз – уверенная победа ЦСКА с форой (-1,5).

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Москве покажет тематический канал «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатно по подписке
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Де Лусиано, Матеуш (оба - травмы)

«Пари НН»: Эктов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Пари НН»:

ПозицияЦСКА«Пари НН»Позиция
Вратарь35. Акинфеев30. МедведевВратарь
Защитник22. Гайич3. КолединЗащитник
Защитник78. Дивеев24. ФаринаЗащитник
Защитник90. Лукин22. КаккоевЗащитник
Защитник27. Мойзес25. КаричЗащитник
Полузащитник10. Обляков40. ОлусегунПолузащитник
Полузащитник 5. Вильягра77. ИвлевПолузащитник 
Полузащитник31. Кисляк6. СарфоПолузащитник
Полузащитник3. Круговой88. ЛесовойПолузащитник
Нападающий9. Алеррандро20. БоселлиНападающий
Нападающий17. Глебов27. ГрулевНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК Марафон считают хозяев поля явными фаворитами матча, предложив за их победу коэффициент 1.41. Итоговый успех нижегородцев котируется высоко - 7.70. В случае ничьи клиент может увеличить банк более чем в пять раз.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Пари НН»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 6.00 - трейдеры установили на победу армейцев со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Пари НН»?

Бесплатно игру покажет тематический канал «Матч Премьер»

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Пари НН»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте красно-синих.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer426 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer426 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё