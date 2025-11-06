Ведомости
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче КХЛ с «Торпедо»

Прошлая встреча сторон принесла редкий для хоккея результат
Валентин Васильев

6 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют ЦСКА и «Торпедо». Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают фаворитами хозяев льда. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 1.75. Это примерно 54% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.95 (около 24%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.40 (приблизительно 22%).

Котировки на победу «армейцев» с учетом овертайма составляют 1.45. На итоговый успех нижегородцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.80.

Клиенты PARI склоняются к тому, что победят хозяева. На успех команды Игоря Никитина по итогам 60 минут приходится около 56% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 43% сделано на «Торпедо», еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 88% на 12% в пользу столичного клуба.

Аналитики не уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.75

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 38.97 и включил в него пари на победу торпедовцев. Аналитики оценили вероятность этого исхода котировкой 3.95. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 4 556 400 рублей.

У ЦСКА 10 побед в 22 играх и восьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Игоря Никитина уступили в трех последних матчах. Поставить на чемпионство москвичей можно за 8.50. На то, что «армейцы» станут первыми на Западе, предлагают котировку 3.00.

«Торпедо» одержало 15 побед в 25 матчах, нижегородцы занимают второе место на Западе. Команда Алексея Исакова выиграла четыре последние встречи. Букмекеры оценивают шансы торпедовцев выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 50.00. На то, что волжане станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 25.00.

Команды уже встречались в этом регулярном чемпионате КХЛ, 17 октября ЦСКА одержал выездную победу со счетом 1:0. 

Новое