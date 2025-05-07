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7 мая 17:22ГлавнаяНовости

Эксперты PARI считают, что ЦСКА выиграет второй матч у УНИКСа и станет ближе к финалу Единой лиги ВТБ

Бетторы тоже не сомневаются в успехе москвичей
Валентин Васильев

8 мая ЦСКА и УНИКС сойдутся во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Первая игра завершилась победой москвичей со счетом 67:56. Грядущее противостояние пройдет на арене ДС «Мегаспорт» и стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у хозяев больше шансов на победу и дают на них коэффициент 1.48, что соответствует 66% вероятности. На триумф УНИКСа можно поставить с коэффициентом 2.90 (вероятность 34%). Ничейный исход доступен за 16.00

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе москвичей. 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «ЦСКА», и только 3% — на триумф гостей. 

Первый полуфинальный поединок оказался самым нерезультативным очным матчем команд за последние пять игр. Поставить на тотал больше 160.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал больше 162.5 — с коэффициентом 1.88. Котировка на индивидуальный тотал ЦСКА больше 82.5 составляет 1.67, а тотал больше 85.5 — 2.15. Вероятность того, что УНИКС заработает 81 очков и более, оценивается коэффициентом 2.25

Обе команды легко прошли четвертьфинальную стадию. ЦСКА со счетом 3:0 переиграл «Пари НН», а УНИКС с аналогичным результатом расправился с «Автодором». После победы ЦСКА в первом матче полуфинальной серии шансы клуба на выход в финал заметно возросли и сейчас оцениваются коэффициентом 1.27. Поставить на победу в серии УНИКСа можно с котировкой 3.80. Вероятность того, что для определения финалиста командам придется провести все семь игр, оценивается коэффициентом 3.00

ЦСКА считается главным претендентом на победу в текущем сезоне после «Зенита». Ставки на чемпионство «армейцев» принимаются по коэффициенту 2.30. Вероятность того, что трофей завоюет УНИКС, оценивается котировкой 9.50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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