Эксперты PARI считают, что ЦСКА выиграет второй матч у УНИКСа и станет ближе к финалу Единой лиги ВТБ

8 мая ЦСКА и УНИКС сойдутся во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Первая игра завершилась победой москвичей со счетом 67:56. Грядущее противостояние пройдет на арене ДС «Мегаспорт» и стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у хозяев больше шансов на победу и дают на них коэффициент 1.48, что соответствует 66% вероятности. На триумф УНИКСа можно поставить с коэффициентом 2.90 (вероятность 34%). Ничейный исход доступен за 16.00.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе москвичей. 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «ЦСКА», и только 3% — на триумф гостей.

Первый полуфинальный поединок оказался самым нерезультативным очным матчем команд за последние пять игр. Поставить на тотал больше 160.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал больше 162.5 — с коэффициентом 1.88. Котировка на индивидуальный тотал ЦСКА больше 82.5 составляет 1.67, а тотал больше 85.5 — 2.15. Вероятность того, что УНИКС заработает 81 очков и более, оценивается коэффициентом 2.25.

Обе команды легко прошли четвертьфинальную стадию. ЦСКА со счетом 3:0 переиграл «Пари НН», а УНИКС с аналогичным результатом расправился с «Автодором». После победы ЦСКА в первом матче полуфинальной серии шансы клуба на выход в финал заметно возросли и сейчас оцениваются коэффициентом 1.27. Поставить на победу в серии УНИКСа можно с котировкой 3.80. Вероятность того, что для определения финалиста командам придется провести все семь игр, оценивается коэффициентом 3.00.

ЦСКА считается главным претендентом на победу в текущем сезоне после «Зенита». Ставки на чемпионство «армейцев» принимаются по коэффициенту 2.30. Вероятность того, что трофей завоюет УНИКС, оценивается котировкой 9.50.