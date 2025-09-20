Ведомости
Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все исходы
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

20 сентября в девятом туре Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» примет столичный «Локомотив». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом предстоящего матча, но отдают небольшое предпочтение «Локомотиву». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.18, что соответствует примерно 44% вероятности. Вероятность успеха «Динамо» из Махачкалы котируется за 3.50 (около 27%). Ничья оценивается в 3.25 (примерно 29%).

Клиенты PARI убеждены в успехе «Локо». В общем обороте ставок на исход матча почти 97% приходится на гостей, на ничью и победу хозяев сделано 2% и 1% соответственно.

По оценкам аналитиков PARI, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 2.17. Противоположный вариант (тоталменьше 2.5) котируется за 1.70. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.93. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.87.

Самым вероятным результатом матча считается нулевая ничья. Этот вариант котируется за 6.50. Минимальная победа «Локомотива» и результативная ничья 1:1 оцениваются в 7.00, а если «Динамо» победит со счетом 1:0, сыграет ставка за 9.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Самая крупная ставка на субботний матч среди клиентов PARI составляет 243 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него пари на тотал больше 1.5 по голам в матче махачкалинского «Динамо» и «Локомотива» за 1.43. Общий коэффициент экспресса — 2.09.

«Локомотив» после восьми туров идет в тройке лидеров чемпионата России. На счету команды 16 очков. «Локо» в этом розыгрыше РПЛ еще ни разу не проиграл (четыре победы, четыре ничьих). Шансы «Локомотива» на чемпионский титул котируются за 9.00.

Махачкалинское «Динамо» напротив, неудачно начало сезон в премьер-лиге. Команде из Дагестана удалось одержать лишь две победы в восьми матчах. «Динамо» с восемью очками лишь на балл опережает идущий в зоне стыков «Оренбург». В линии PARI шансы махачкалинской команды избежать прямого вылета по итогам сезона оцениваются коэффициентом 1.20.

Новое