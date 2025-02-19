Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»

Один из главных стартов сезона надолго останется в памяти тех, кто на нем побывал: в течение трех дней болельщики могли встречаться с любимыми фигуристами и брать у них автографы, наблюдать прокаты лучших спортсменов страны и творить добро.

На протяжении всего финала Гран-при благотворительная программа «ДоброFON» суммировала средства, полученные от продажи плюшевых добромишек, а также баллы, заработанные фигуристами на льду и участниками интерактивной игры в фойе «Кристалл арены». В итоге 500 000 рублей направили в помощь подопечным местного фонда «Добро 24.ру».

Но на этом добрые дела не заканчиваются! Каждый из вас может показать свое мастерство и получить оценки за выступление в короткой и произвольной программах в уникальной диджитал-игре проекта «Добробаллы».

Заработанные баллы можно также конвертировать в рубли и отправлять на благотворительные цели, а за каждое доброе дело вас ждет гарантированный приз — фотография из импровизированной зоны «Kiss and Cry»!

Лучший результат по количеству «Добробаллов» в диджитал-игре на данный момент показал болельщик, набравший 313 баллов — почти столько же, сколько Петр Гуменник, завоевавший золото в соревнованиях одиночников на финале Гран-при с национальным рекордом по сумме двух программ. Попробуйте побить этот рекорд!