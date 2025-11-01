Клиенты PARI считают, что «Динамо» во второй раз в сезоне КХЛ обыграет ЦСКА

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажутся бело-голубые. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу армейцев можно по коэффициенту 2.55 (или 38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех ЦСКА можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды Алексея Кудашова. На победу «Динамо» приходится около 67% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 25% сделано в пользу ЦСКА, еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 91% на 9% в пользу бело-голубых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если ЦСКА будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.60.

Аналитики PARI считают, что третье противостояние «Динамо» и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие (2:6, 4:3). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из четырех событий и поставил в том числе на победу «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов по котировке 1.85. Общий коэффициент экспресса — 5.54.

«Динамо» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 25-ю очками, у ЦСКА — 22 очка и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу «армейцев» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 8.50. Для сравнения, на триумф «Локомотива» дают 2.95, «Металлурга» — 3.45, «Авангарда» — 4.50, «Трактора» — 8.00. Чемпионство «Динамо» котируется за 20.00.