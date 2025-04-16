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16 апреля 10:22ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»

Очередное братское дерби!
Валентин Васильев

16 апреля «Динамо» и ЦСКА встретятся в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Поединок начнется в 20:30 по московскому времени. В первом матче «армейцы» победили 2:1. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что в ответном матче чуть больше шансов победить у команды Марцела Лички. Коэффициент на успех «Динамо» — 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Поставить на то, что выиграет ЦСКА, можно за 3.00 (около 33%). Ничья котируется за 3.55 (приблизительно 27%).

На проход ЦСКА в следующий раунд предлагают коэффициент 1.40. Шансы бело-голубых оценили в 3.05

Клиенты PARI верят в «армейцев». На команду Марко Николича приходится около 68% от общего объема ставок на исход основного времени ответного матча. Примерно 24% сделано на «Динамо», еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке прохода в следующий раунд соотношение 97% на 3% в пользу ЦСКА.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.83. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.00

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Динамо», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.67. Обратный исход идет за 2.20. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроет «Динамо», можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «армейцев» составляют 2.12.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 450 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 4.36 и включил в него пари на индивидуальный тотал ЦСКА больше одного гола. Аналитики оценили такой исход котировкой 1.63. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 512 000 рублей.

В первом матче ЦСКА на своем поле победил со счетом 2:1. На голы Секу Койта и Матвея Кисляка динамовцы смогли ответить только одним мячом в исполнении Дмитрия Скопинцева. Победитель противостояния сыграет в финале пути РПЛ с сильнейшим в паре «Зенит» — «Ростов», проигравший переместится в путь регионов и встретится со «Спартаком».

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