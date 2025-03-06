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6 марта 17:07ГлавнаяНовости

Когда Дзюба побьет рекорд Кержакова? Главная интрига выходных в РПЛ

Коэффициенты на исторический гол форварда «Акрона»
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Акрона»
Источник: официальный сайт «Акрона»

В пятницу, 7 марта, стартует 20-й тур чемпионата России по футболу. Одна из главных интриг выходных: превзойдет ли Артем Дзюба рекорд результативности своего бывшего одноклубника и партнера по национальной команде Александра Кержакова?

Поразив в прошлом туре ворота «Пари НН» в Нижнем Новгороде, 36-летний нападающий сравнялся с легендой «Зенита» Кержаковым по количеству голов в официальных турнирах - в РПЛ, еврокубках, сборной России. У обоих стало по 233 забитых мяча. 

Мало кто сомневается, что в самое ближайшее время Дзюба единолично возглавит и этот топ. Вопрос в том, когда конкретно это произойдет. 

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В ожидании по-своему исторического события для национального футбола «Лига Ставок» даже сформировала отдельную линию, посвященную грядущему рекорду.

Если это знаменательное событие случится уже в воскресном дерби Самарской области, букмекер утроит номинал соответствующей ставки.  

На рекорд Дзюбы в кубковом матче «Акрона» с родным для форварда «Спартаком» сейчас можно поставить по коэффициенту 5.00. А на то же самое событие уже в игре чемпионата с ЦСКА - за 6.50.

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Самым маловероятным вариантом аналитики считают рекордный, 234-й гол Дзюбы в матче национальной команды. Коэффициент на это событие составляет 150.00.

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